Kırgızistan ve BAE ekonomik ve yatırım işbirliğini geliştirme konularını görüştü

BİŞKEK, 21 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan ve BAE ekonomik ve yatırım alanında işbirliği geliştirmede anlaştı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Kırgızistan'’ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Büyükelçisi Cengiz Eşimbekov’un BAE Uluslararası Yatırım Konseyi Genel Sekreteri Bay Cemal Saif el Cavran ile görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede tarafların BAE şirketlerinin Kırgızistan'da karşılıklı olarak faydalı yatırım projelerinin hayata geçirilmesine katılımı konusunu görüştüği ifade edilen açıklamada, BAE’nin Kırgızistan'da özellikle yatırım faaliyetlerinin perspektif yönleri olan tarım ve madencilik endüstrisi, enerji ve turizm alanında projeleri hayata geçirmesine katılımı konuları ele alındığı aktarıldı.

Cemal Saif el Cavran’ın Kırgız Büyükelçisinin önerdiği ekonomik ve yatırım alanlarında işbirliği daha da geliştirme teklifini destekleyeceğini dile getirdiği bildirildi.

Toplantının bitiminde tarafların Kırgız Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında mevcut ve gelecek ekonomik işbirliği faaliyetlerine ilişkin görüş alışverişinde bulundukları belirtildi.

Bilginiz için: Birleşik Arap Emirlikleri Uluslararası Yatırım Konseyi, faaliyetleri yurtdışındaki Emirates yatırımcılarının yatırım faaliyetlerini koordine etmeyi ve kolaylaştırmayı amaçlayan bir devlet dairesidir. Konsey, Birleşik Arap Emirlikleri hükümetinin temsilcilerinden ve büyük işletmelerden oluşmaktadır.