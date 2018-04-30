Kırgızistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlıkları Arasında İstişare Görüşme Yapıldı

BİŞKEK, 26 Nisan 2018 /Kabar/. Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı Basın Merkezinden GBNews’e aktarılan habere göre, 25-26 Nisan 2018 Tarihinde Bişkek'te, Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı arasında ikili yasal çerçevenin envanteri hakkında görüşmeler yapıldı.

Bu istişareler çerçevesinde, taraflar, ikili uluslararası anlaşmaların ve Kırgızistan ile Azerbaycan'ın imzaladığı diğer uluslararası belgelerin listelerini güncelleme çalışmaları yürüttü ve yeni uluslararası yasal araçların hazırlanmasında uygulama ve ilerleme pratikleri hakkında bilgi alışverişinde bulundular.

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