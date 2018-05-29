Kırgızistan ve Avusturya teknoloji, yenilik ve dijitalleşme alanında işbirliği yapacak

BİŞKEK, 29 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’a çalışma ziyareti yapan Avusturya heyeti ülkede hükümetin başlattığı Taza Koom çerçevesinde teknoloji, yenilik ve dijitalleşme alanlarında Kırgız tarafıyla işbirliği konularını görüştü.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Avusturya Ulaştırma, Teknoloji ve İnovasyon Bakanlığı, Avusturya Teknoloji Şirketi ve BitMedia şirketi başkanlarından oluşan heyet 23-24 Mayıs tarihleri arasında ülkede ziyarette bulundu.

Kırgızistan’ın devlet organlarıyla işbirliği kurmak amacıyla ülkeyi ziyaret eden Avusturya heyeti Devlet Bilgi Teknolojileri ve İletişim Komitesi, Eğitim ve Bilimler Bakanlığı, Devlet Kayıt Hizmeti, kırgızistan Yatırım ve İhracat Teşvik Ajansı ve Bişkek Belediyesi tarafından ağırlandı.

Teknoloji, inovasyon ve dijitalleşme alanlarında Kırgızistan ile Avusturya işbirliğini geliştirme konularının görüşüldüğü belirtilen açıklamada, Devlet Bilgi Teknolojileri ve İletişimi Komitesi ile Avusturya Ulaştırma, Teknoloji ve İnovasyon Bakanlığı arasında bir mutabakat zaptının imzalanmasıyla ilgili konuların ele alındığı aktarıldı.

Yapılan görüşmeler neticesinde, tarafların “Akıllı Şehir” projeleri, okulların dijitalleştirilmesi ve ülkenin farklı alanlarındaki diğer dijital çözümlerle işbirliğine başlayacakları anlaşmaya varıldı.