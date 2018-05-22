Kırgızistan, Ufa'da Türk dili konuşan ülkelerin müzik festivaline katılacak

BİŞKEK, 22 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’dan sanatçılar Ufa’da düzenlenecek Türk Dili Konuşan Ülkelerin (Türk Konseyi - TDİK) müzik festivalinde yer alacak.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığı’nın resmi sitesinde yayımlanan bilgiye göre, 7-10 Haziran tarihleri arasında Başkurdistan’da Türk gençliğinin müzikal yaratıcılığının uluslararası festivali "Ural mono" yapılacak.

VI Dünya Folkloru-2020'ye hazırlık olarak Türk halklarını birleştiren büyük çaplı uluslararası projeye Türk dili konuşan ülkeler ve Rusya’nın bölgelerinden şarkıcılar katılacak. Bunların arasında Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Dağıstan, Kırgızistan, Sakha (Yakutia), Altay, Khakassia, Moskova, Astrakhan Bölgesi ve Stavropol Bölgesi temsilcileri bulunmaktadır.

Müzik yarışması 10 Haziran'da gala konserin ve kazananları ödüllendirme töreniyle sona erecek.