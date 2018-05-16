Kırgızistan, Üçüncü Dünya Göçebe Oyunları’na hazırlık yapıyor

BİŞKEK, 16 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’da Isık-Göl'ün ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Dünya Göçebe Oyunları’nın hazırlıklarına devam ediliyor.

Başbakanlık Gençlik İşleri, Beden Kültürü ve Spor Devlet Ajansı Başkan Yardımcısı Kanatbek Arpaçiyev, bugün, 16 Mayıs’ta başşehir Bişkek’te yapılan video basın konferans sırasında Üçüncü Dünya Göçebe Oyunları’nda 37 dalda yarışmalar yapılacağını belirtti.

37 farklı geleneksel oyun yapılacak

İlk kez 2014’te 19 ülkenin katıldığı Birinci Dünya Göçebe Oyunları’nda 10 dalda, 2016’da da 62 ülkeden 1200 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen İkinci Dünya Göçebe Oyunları’nda 26 spor dalında yarışmalar yapıldığını dile getiren Arpaçiyev, “Bu yıl 37 spor dalında yarışmalar yapmayı planlıyoruz. Bunların 16’sı Kırgız halkının geleneksel oyunları, diğerleri başka ülkelerin oyunları olacak. Yarışmalarda 118'i uluslararası olmak üzere 250 hekim oyunları gözetecek. Yarışmalar arasına iki yeni yarışma dahil edildi: biri “Göçebelerin Büyük Güreşi” (bu oyunda sadece bir kazanan olacak), ikincisi “Büyük Kazananlar Kitabı” (en güçlü güreşçi, en iyi kök-börü oyuncusu).” ifadelerine yer verdi.

Arpaçiyev ayrıca, Oyunların hipodrom, Sağlık ve Spor Merkezi “Gazprom”, sanatoryumlar ve Kırçın kanyonu olmak üzere 4 yerde yapılacağını duyurdu.

Dünyanın 120 ülkesi Oyunlara davetli

Dünyanın 120 ülkesi davet edildiğini sözlerine ekleyen Arpaçiyev, katılmak isteyenlerin çok olduğunu kaydetti.

Dünya Göçebe Oyunları öncesi bilim adamlar Kırgızistan'ı ziyaret edecek

Başkentte düzenlenen video basın konferansta 2-8 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılması beklenen III. Dünya Göçebe Oyunları hakkında bilgi veren Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakan Yardımcısı Aynura Temirbekova, Oyunlardan bir gün önce, dünyanın her yerinden bilim adamlarının Issık-Göl'e geleceğini belirtti.

Temirbekova’ya göre, Üçüncü Dünya Göçebe Oyunları’ndan önceki gün ülkede Kalıcı Uluslararası Altay Kongresi’nin 63. Toplantısı yapılacak. Göçebe Oyunları’nda bilim, kültür ve spor olarak üç bileşeni olacağını bildiren Temirbekova, “Onların kendi karmaşık düzenlemeleri var. Yıl boyunca gündemi detaylı olarak görüşüyor. Büyük bir başarı da Dünya Göçebe Oyunları’ndan önceki gün Isık-Göl'de toplantının düzenlenmesi. Görüşülecek olan her şey tüm dünya topluluğunun malı olacak. Kırgızistan'da ayrıca bilimsel platformun oluşturulması planlanıyor.” şeklinde konuştu.

Kırgızistan’ın Isık-Göl yakınlarındaki turizim kaynağı olarak bilinen Çolpon-Ata kentinde 3-8 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen 2. Dünya Göçebe Oyunları’na 60’dan fazla ülkeden 1200 sporcu katılmıştı. 6 gün süren yarışmalarda sporcular 23 spor dalında hünerlerini sergilemişti.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi üyeleri Kırgızistan, Kazakistan, Türkiye ve Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanları, 2012 yılında Bişkek'teki Türk Konseyi Zirvesi'nde "1. Dünya Göçebe Oyunları"nın Kırgızistan'da yapılmasına karar vermişti.

Bunun üzerine oyunların ilki 2014'te 19 ülkenin, ikincisi ise 2016'da 62 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilmişti.