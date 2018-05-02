Kırgızistan, Türkmenistan'da küresel terörle mücadele konulu toplantıya katıldı

BİŞKEK, 2 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Omokeyev, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta yapılan "Birleşmiş Milletler (BM) Küresel Terörle Mücadele Stratejisinin Orta Asya'da Kapsamlı Uygulamasına Doğru" konulu yüksek düzeyli toplantıya katıldı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Aybek Omokeyev, Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı ve BM Orta Asya Önleyici Diplomasi Merkezi (UNRCCA) iş birliğinde, başkent Aşkabat'ta yapılan küresel terörle mücadele konulu yüksek düzeyli toplantıda yer aldı.

Söz konusu toplantıya, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Serdar Berdimuhammedov, Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Aybek Omokeyev, BM Terörle Mücadele Ofisi Başkanı Vladimir Voronkov, BM Orta Asya İçin Önleyici Diplomasisi Bölge Merkezi Başkanı Natalia Herman'ın yanı sıra ülkedeki diplomatik misyon temsilcileri katıldı.

Konferans sırasında "Terörle Mücadelede Orta Asya İçin Ortak Eylem Planı"nın üçüncü aşamasının sunumu yapıldı.

Toplantıda konuşma yapan Aybek Omokeyev, Kırgızistan'ın uluslararası terörizm ve aşırıcılıkla mücadelede dünya toplumu tarafından alınan tüm tedbirleri desteklemede rol oynadığını, özellikle BM, KGAÖ, BDT, ŞİÖ, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi, AGİT ve AB'nin terörist yapıları ile etkileşime girdiğini ve aynı zamanda Avrasya Grubu'nun Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanı Faaliyetlerine aktif olarak katıldığını belirtti.

Meredov İle Görüşme

Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Aybek Omokeyev ayrıca konferansa katılımı çerçevesinde Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ile görüşme gerçekleştirdi.

Omokeyev ile Meredov, Aral Denizi sorunlarıyla ilgili konuları ele aldı.