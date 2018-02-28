Kırgızistan: "Seyirci Tiyatroya Gelmezse Tiyatronun Kendisi İzleyiciye Gitmeli"

BİŞKEK, 27 Şubat 2018 /Kabar/. Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığı Basın Merkezinden GBNews’e edinilen habere göre, Bakanlıkta yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

Bakan Sultan Cumagulov bakanlığın yönetim kurulunda şunları söyledi: "İzleyicileri tiyatroya çekmek için modern yönetim gerekiyor. Sevgili tiyatro işçileri, izleyicilerin sana gelmesini beklemeyin, aksine tiyatronun kendisi onlara gitmelidir. İzleyicileri çekmek için pek çok farklı yol var. Kalabalık yerlerde promosyonlar yapılabilir. Şimdi insanlar sahnede imajlarını görmek istiyorlar, çağdaşlarını sorunlarıyla görmek istiyorlar, bunun için yeni imajlara ihtiyacımız var." dedi.

Bakan Sultan Cumagulov, izleyicileri tiyatro dalına çekmek için, repertuar politikasını güncelleyeceğiz şeklinde konuştu.

Sultan Cumagulov konuşmasında "İlginç eserler yaratmak için 1 milyon som ödüllü bir müsabaka gerçekleştireceğiz. Konuyla ilgili yakında Kırgız basınında duyuruda bulunacağız" dedi.

Golden Bridge News