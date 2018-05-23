Kırgızistan sınırında Çin'den kaçak votka ele geçirildi

BİŞKEK, 23 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan gümrük görevlileri Çin’den gelen kaçak votka ele geçirdi.

Kırgızistan Devlet Gümrük Hizmeti’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, gümrük görevlileri tarafından Çin’den gelen 0.5 litrelik 24 şişe ve 0.250 litrelik 200 şişe kaçak votka ele geçirildi.

Avrasya Ekonomik Birliği (AEB)’nin gümrük mevzuatının ihlali ile ilgili gerçekleri ortaya çıkarmayı amaçlayan faaliyetler yürütülürken, Kuzeydoğu Gümrüklerinin Balıkçı Gümrük Kontrol Şubesi çalışanları, Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen aracın gümrük muayenesini gerçekleştirdi. Sonuç olarak, bu araçta, Gümrük tarafından herhangi bir tüketim damgası olmaksızın, gümrük şartlarında, yani alkol (votka) olarak beyan edilmeyen mallar olduğu tespit edilmiştir.

Bu davadaki materyaller, soruşturma için soruşturma organlarına aktarılmak üzere Isık-Göl Bölge Savcılığı'na gönderilmiştir.