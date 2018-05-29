Kırgızistan, Rusya, İran ve Kazakistan liderleri Çin’i ziyaret edecek

BİŞKEK, 29 Mayıs 2018 /Kabar/. Rusya, İran, Kazakistan ve Kırgızistan cumhurbaşkanlarının Çin’i ziyaret edeceği ve ŞİÖ Qingdao Zirvesi’ne katılacağı bildirildi.

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi düzenlediği toplantısında Kırgızistan, Rusya, İran ve Kazakistan liderlerinin Çin’e ziyaret yapacağını ve 9-10 Haziran günlerinde Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in başkanlığında düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Qingdao Zirvesi’ne katılacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kan'ın Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde yayınlanan açıklamasına göre, ziyaretler 6 ile 10 Haziran arasında yapılacak.

Wang Yi ayrıca, SİÖ'ye üye olan ve örgütte gözlemci statüsüyle bulunan ülkelerin liderleri ile ilgili uluslararası örgütlerin başkanlarının da toplantıda hazır bulunacağını belirtti.

TASS haber ajansında yayımlanan habere göre, ŞİÖ liderleri çeşitli alanlarda yaklaşık 10 belge imzalayacak.

Wang Yi, imzalanması planlanan belgeler arasında Anlaşma hükümlerini önümüzdeki on yıl için uzun vadeli iyi komşuluk, dostluk ve işbirliği ile birlikte güvenlik alanında işbirliği programı da bulunduğunu belirtti.

ŞİÖ Zirvesi, 9-10 Haziran tarihleri arasında Çin’in doğusunda yer alan Qingdao’da yapılacak. Bu dernek kurulmasına ilişkin beyan, Haziran 2001'de Şanghay'da Kazakistan, Kırgızistan, Çin, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan olmak üzere altı devlet tarafından imzalandı. 9 Haziran 2017’de Hindistan ile Pakistan ŞİÖ’ye üye oldu. Dört gözlemci ülke (Afganistan, Beyaz Rusya, İran ve Moğolistan) ve altı diyalog ortağı (Azerbaycan, Ermenistan, Kamboçya, Nepal, Türkiye ve Sri Lanka) de çalışmalarına katılıyor.