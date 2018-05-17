Kırgızistan ramazan hazırlıklarını tamamladı

BİŞKEK, 16 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan Din İşleri Başkanlığı Eğitim İşleri Bölümü Başkanı Akim Hacı Ergeşev, ramazan hazırlıklarını tamamladıklarını bildirdi.

Ramazan ayının İslam alemine huzur ve barış getirmesi temennisinde bulunan Ergeşev, ülkede ilk orucun perşembe gücü tutulacağını belirtti.

AA muhabirine konuşan Ergeşev, ülke genelinde 3 bine yakın camide iftar sofraları kurulacağını söyleyerek, "Bişkek Merkez Camisi avlusunda 30 günde 9 binden fazla kişiye iftar verilecek." dedi.

Kırgızistan'ın bağımsızlığını elde etmesinin ardından ramazan ayına, teravih namazına ve oruç tutmaya ilginin arttığını vurgulayan Ergeşev, "Kırgız halkı, sabırsızlıkla beklediği bu af ve bereket dolu aya büyük önem veriyor." diye konuştu.

Kırgızistan Din İşleri Başkanlığı Eğitim İşleri Bölümü Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının ramazanını kutladı.

Bişkek merkez ilçede yer alan Mahmud Kaşgari Cami İmam Yardımcısı Murat Şeyşembekuulu da, ramazan ayına ilişkin tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.

Şeyşembekuulu, "Ramazan ayı boyunca caminin mutfağında her gün 30-40 kişiye iftar vereceğiz. Ayrıca ramazan boyunca teravih namazlarımızı hatimle kıldıracağız, dualar edeceğiz, Kur'an-ı Kerim okuyacağız." ifadesini kullandı.

AA