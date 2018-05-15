Kırgızistan, Polonya'dan öğrenciler için kotayı artırmasını istedi

BİŞKEK, 15 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan Meclis milletvekili Kanıbek İmanaliyev, Polonya mevkidaşlarına, Kırgız öğrencilerin Polonya'daki yüksek öğrenim kurumlarında eğitim görmeleri için kota artırma önerisinde bulundu.

Kırgız öğrencilerine Polonya’da eğitim alabilmeleri için kotanın artırılması ile ilgili detaylı konular Kırgızistan Meclis (Cogorku Keneş) milletvekilleri ile Polonya heyeti arasında yapılan toplantıda görüşüldü.

Kırgızistan Meclis milletvekilleri Karamat Orozova, Kubanıçbek Nurmatov, Nodirbek Karimov ile Polonya heyetini oluşturan senatörler Artur Vajoha, Valdemar Krask, Kırgızistan’ın Polonya Büyükelçisi Selim Hazbiyeviç, Polonya’nın Kırgızistan Fahriye Konsolosu Aleksandr Zlatkin bir araya geldiler.

Kırgızistan’a Polonya’nın tecrübesi önemli olduğunu dile getiren Kırgız milletvekili İmanaliyev, “İki ülke arasındaki işbirliği artıyor, ancak Kırgızistan ile Polonya arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesine dikkat edilmesi ve ticaret hacminin artırılması gerekiyor.” dedi.

İmanaliyev ayrıca, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine dayalı olarak Avrasya Ekonomik Birliği (AEB)’ye ortak katılımın, bütün ikili ilişkiler dizisinin dinamikleri üzerinde olumlu etkiye sahip olacağına dair güvenini dile getirdi.

Kırgızistan’ın ürünlerini Avrupa ülkelerine ihraç etmeyi mümkün kılan GTS+ statüsüne sahip olduğunu anımsatan milletvekili İmanaliyev, eğitim konusuna değinerek, Kırgız öğrencilerinin Polonya'da yüksek öğretim kurumlarında eğitim almak için kota artırma isteğinde bulundu.

Polonya Senatosu Senatörü Valdemar Krask misafirperverlik ve sıcak karşılama için Kırgızistan halkına ve milletvekillerine şükran duygularını dile getirdi. Polonya tarihini kısaca anlatan Krask, ülkesinin bugün NATO, Avrupa Birliği üyesi, tüm demokratik prosedürleri yerine getirdiğini ve birikmiş deneyimi paylaşmaya hazır olduğunu belirtti.

Senatörler, Cogorku Keneş milletvekillerinin gündeme getirdiği konuları Polonya parlamenterleri ve Hükümeti önünde gündeme almaya söz verdi.