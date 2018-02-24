Kırgızistan: "Oralman" Filminin Galası Bişkek'te Gerçekleşecek

Bişkek, 22 Şubat /Kabar/. KC Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığı Basın Merkezinden GBNews’e aktarılan habere göre, Kazak yönetmen Sabit Kurmanbekov’un tam metrajlı "Oralman" filminin galası 3 Mart’ta Bişkek'te gerçekleşecek.

"Oralman" filmi 1930 yıllarda Kazakistan'da baskılardan kaçmak zorunda kalan ve Afganistan’da yaşayan Kazak ailesinden bahsediyor. Yıllar geçtikten sonra, aile Kazakistan'da yeniden yerleşim için kota alır ve bir şekilde geri dönüyor.

"Oralman" filmi Tahran'da düzenlenen 35. Uluslararası "Fecr" Film Festivalinde "En İyi Asya Filmi" olarak, Astana'da XIII Uluslararası "Avrasya" Film Festivalinde ve 2017’de XIII Kazan Uluslararası Müslüman Film Festivalinde "En İyi Erkek Oyuncu"(Dulıga Akmolda) için Büyük Ödülü kazandı.

"Oralman" filminin galası 3 Mart’ta Bişkek'te C.Aytmatov adına Sinema Salonuda 3 Mart'ta saat 16.00'da gerçekleştirilecek.

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