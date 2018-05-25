Kırgızistan okullarında son zil çalıyor

BİŞKEK, 25 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’ın okullarında son zil bugün, 25 Mayıs’ta çalıyor.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırgızistan Cumurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Bişkek’in okullarından birinde düzenlenen son zil çalma törenine katıldı.

Okul mezunları tebrik eden Cumhurbaşkanı Ceenbekov, bugün, ülkenin bütün ortaokullarında 60 binden fazla öğrencinin okuldan mezun olduğunu dile getirdi.

Bulunduğu okulun 90 yıllık tarihi olduğunu belirten Ceenbekov, o okuldan ünlü oyuncu Süymönkul Çokmorov, yönetmen Tölömüş Okeyev, edebiyatçı ve düşünür Salican Cigitov, efsanevi Meclis Başkanı Medetkan Şerimkulov ve seçkin devlet adamı Apas Cumagulov gibi ülkenin gelişmesine büyük katkıda bulunan insanlar mezun olduğunu bildirdi.

Devletin eğitim için özel önem verdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, “Her yıl milyarlarca som, eğitim alanına tahsis edilir. Geleceğe yatırım yapıyoruz, çünkü geleceğimiz bugün okul sandalyelerinde oturanlarla bağlantılıdır. Ülkenin uzak bölgelerinden gelen çocuklara iyi eğitim vermeye çalışıyoruz. Her köyde, gelecekte ülkeye büyük fayda sağlayacak çocuklar var.” şeklinde konuştu.

Çocuklara terbiyeli eğitim vermek için her türlü çabayı sarf eden, tüm hayatlarını ona adayan öğretmenlere sağlık ve mutluluk dileyen Kırgızistan Cumhurbaşkanı, öğretmenleri Kırgızistan'ın parlak geleceği uğruna çalışmaya devam etmeye çağırdı.

Öğrencileri öğretmenlerinin çalışmalarını takdir etmeye ve ebeveynlerinin beklentilerini karşılamaya çağıran Devlet Başkanı, “Kırgızistan, bilim ve bilgi isteyen gençlerin ülkesidir. Ülkeniz Kırgızistan’ı koruyun. Devletin geleceği sizsiniz! Yaşam yolu her zaman pürüzsüz değildir, fakat geçici zorluklara rağmen, hedefe ulaşmak için yorulmadan mücadele etmek, sadece ileriye - eğitim, yaratım ve gelişim için çabalamak gerekir. Zaman gelecek ve devletin kaderi sizin elinizde olacak. Bu yüksek görevi yerine getirmeye layık olduğunuza inanıyorum! Yolunuzun daima açık olsun!” ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı, okul müdürü Muratbek Kasımaliyev'e bilgisayar sınıfı için ekipman satın alma sertifikası verdi. Mezunlar için Manas Destanı kitabı hediye edildi.