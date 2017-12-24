Kırgızistan’ın ünlü ressamlarından “Kış Morali” sergisi

BİŞKEK, 22 Aralık 2017, /Kabar/. Kırgızistan’ın ünlü resamları, bugün (22 Aralık) “Kış Morali” adlı sergi kapısını ziyaretçilere açtı.

“Galeri M” de yapılan sergide Aleksey Kamenskiy, Alapay Abdıkasımov, Natalya Kopeloviç, Sabidcan Babadjanov, Halida Şimova, Nyurguyana Momunbek Astar, Taalay Usubaliyev, Konstantin Ogobayev ve diğer ressamların resimleri sunuldu.

Sergi, resim, çizim, heykel ve keçe ürünlerinden oluşuyor.

1991’de açılmış olan Galeri M, modern temel sanat galerisi temsil ediyor. Galeri M, Kırgızistan’ın ünlü ve önede gelen ressamlarının çalışmalarını sadece Kırgızistan’da değil aynı zamanda Rusya, Kazakistan, Türkiye, Almanya, ABD, Fransa ve diğer ülkelerde sergiliyor.