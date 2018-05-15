Kırgızistan’ın ünlü balerini hakkında biyografik kitabın sunumu yapıldı

BİŞKEK, 15 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te büyük Kırgız balerini Bübüsara Beyşenaliyeva hakkında çocuklar için biyografik kitap yayınlandı.

Kırgızistan’ın Cumhurbaşkanlığı Konutu Ala-Arça’da küçük okurlar için Kırgız halkının ünlü balerini Bübüsara Beyşenaliyeva’nın hayatı yazılan hikayenin sunumu yapıldı.

Türkiye, Hindistan, İngiltere, ABD ve diğer ülkelerden konukların katıldığı etkinlik sırasında sunulan kitabın ünlü balerin Bübüsara Beyşenaliyeva’nın doğumunun 90. yılına ithaf edilerek Uluslararası Vakfı “Roza Otunbayeva İnisiyatifleri” tarafından yayınlandığı bildirildi.

Balerinin hayatını anlatan hikayede, “Bu kitap, ilk Kırgız balerini ve ülkesini tüm dünyaya tanıtmış küçük bir köyden çıkmış Bübüsara hakkında bir hikayedir. Renkli resimler genç okurları bale dünyasına, bazı kavramları ve bale sanatının koşullarına tanıtacak.” ifadesine yer verildi.

Hikaye 48 sayfadan oluşuyor.

Kırgızistan’da Bişkek’te caddelerden birine, Kırgız Devlet Sanat Enstitüsü ve Air Manas Havayolları uçakların birine Bübüsara Beyşenaliyeva adı verilmiştir.