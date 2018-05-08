Kırgızistan’ın Umay dans grubu Türkiye’de sahne aldı

BİŞKEK, 8 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’ın Umay dans grubu, Güzelyurt Sanat Derneği (GÜSAD)’ın organize ettiği 22. Uluslararası Güzelyurt Kültür Sanat Festivali'ne katıldı.

Tagdır, Mezgil, Caşoo Derneği Başkanı Mira Toktogonova’nın Kabar ajansına aktardığı bilgiye göre, Kırgızistan’ın Umay dans grubu, Kıbrıs’ta 28 Nisan – 6 Mayıs tarihleri arasında yapılan Güzelyurt Sanat Derneği (GÜSAD)’ın düzenlediği 22. Uluslararası Güzelyurt Kültür Sanat Festivali'nde yer aldı.

Grubun her zaman ulusal sanatı temsil ederek uluslararası festivallerde sahne aldığını dile getiren Toktogonova, “Grup her katıldığı etkinlikte şahane gösterimler yapıyor. Bu kez de ziyaretçiler Kırgız kızların güzelliğine hayran kaldı.” paylaşımında bulundu.