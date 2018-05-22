Kırgızistan’ın turizm potansiyeli ve Dünya Göçebe Oyunları Japonya’da sunuldu

BİŞKEK, 22 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’ın Japonya Büyükelçiliği, Japonya’nın Yokohama şehrinde düzenlenen uluslararası Kanagawa Eyaleti festivaline katıldı.

Etkinlikte Kırgızistan’ın turizm potansiyeli ve yakında Eylül’de yapılacak Üçüncü Dünya Göçebe Oyunları’nın sunumu yapıldı.

Ayrıca, festival katılımcıları ve misafirleri Kırgız dili dersine katıldı ve Kırgızistan'da yapılan halk ürünleri hakkında bilgi aldı.

Festivalin davetlileri, Japonya-Kırgız Kültür Derneği Başkanı Tadagava’nın konuşması ve Kırgızistan vatandaşı Satvaldiyeva’nın hazırladığı Kırgız ulusal yemeklerine büyük ilgi gösterildi.