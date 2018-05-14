Kırgızistan’ın o bölgelerinde acil durum ilan edildi

BİŞKEK, 14 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’ın iki ilçesinde acil durum ilan edildi.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin Batken bölgesine ait Leylek ilçesinde ve Celal-Abad bölgesine ait Aksı ilçesinde acil durum ilan edildi.

Açıklamada, dün, 13 Mayıs’ta yağan yağış sonucu meydana gelen selden dolayı Leylek ilçesinde kaymakam tarafından acil durum ilan edildiği bildirildi. Dün, Leylek ilçesinde yağan sağanak yağış sonucu meydana gelen sel dolayı bölgede elektrik kesintisi yaşandı, dört ev sel altında kaldı. Şu anda, sonuçları ortadan kaldırmak için çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Acil Durumlar Bakanı Nurbolot Mirzahmedov’un olay yerine geldiği ifade edilen açıklamada ayrıca, bölgede 60 kurtarıcının olay yerinde çalıştığı ve can ve mal kaybı olmadığı aktarıldı.

Buna ek, Celal-Abad bölgesi, Aksı ilçesinde şiddetli rüzgar dolayı acil durum ilan edildiği belirtildi.