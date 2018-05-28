Kırgızistan’ın haftalık ekonomik haberleri – 20-26 Mayıs

Fiyatlandırma. Süt ürünlerinin fiyatlandırılmasını düzenlemek için bir mekanizma geliştirmek gerekir.

Kırgızista Hükümeti, Ekonomi Bakanı Oleg Pankratov'un Talas bölgesindeki küçük mandıra üreticilerinin temyizi, süt alıcılar düşük fiyatla nüfustan ham madde satın alırken çiftçilerin ise piyasa fiyatlarına uygun olarak süt satması gerçeği ele alınan çalışma toplantısında yaptığı konuşmasına dikkat çekti.

Ekonomi Bakanı profil birimlerine mevcut durumu açıklığa kavuşturmak için sadece Talas'ı değil diğer bölgeleri da izleme talimatı verdi.

İzleme sonuçlarına dayanarak, sorunun nasıl çözüleceğine dair öneriler geliştirilecektir. Gerekirse, Devlet Antimonopoly Servisi ve ilgili diğer ajanslar ve yapılar çalışmaya katılacaktır.

Fiyatlardaki artış kaçınılmazdır. Kırgızistan'da en yakın ayda, yakıtın türüne bağlı olarak, yakıt ve madeni yağ fiyatlarının % 10 oranında artması bekleniyor. Kırgızistan Petrol Ticareti Derneği'ne göre, Ocak-Nisan 2018 döneminde, 160.6 bin ton benzin ve 165.2 bin ton dizel yakıtı olmak üzere 325,8 bin ton petrol ürünü ithal edildi. Ocak-Nisan ayında, benzinin ortalama fiyatı 0,75 som (% 1,9) arttı ve dizel yakıtın ortalama maliyeti 2 som (% 5) arttı.

Perakende yakıt fiyatının büyümesi için temel ön koşul, yılın başından beri Rus rafinerilerinde görülen toptan satış fiyatlarındaki istikrarlı artış olmuştur. Bu süreç, Mayıs 2018'in ortalarında önemli ölçüde hız kazandı. Ocak ayından Nisan ayına kadar, Rusya pazarındaki fiyat artışı ortalama % 6 civarındayken, sadece Mayıs ayında toptan eşya fiyatları % 10 artmıştır.

BAE'den gelecek yatırım umudu. Kırgızistan'’ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Büyükelçisi Cengiz Eşimbekov ile BAE Uluslararası Yatırım Konseyi Genel Sekreteri Bay Cemal Saif el Cavran arasında gerçekleştirilen görüşmede Kırgızistan'da karşılıklı olarak faydalı yatırım projelerinin uygulanmasında Emirates şirketlerinin daha aktif katılımı konusu ele alındı. Tarım ve madencilik endüstrileri, enerji ve turizm Kırgızistan'da gelecek vaadeden yatırım faaliyet alanları olarak belirlendi.

Birleşik Arap Emirlikleri Uluslararası Yatırım Konseyi, faaliyetleri yurtdışındaki Emirates yatırımcılarının yatırım faaliyetlerini koordine etmeyi ve kolaylaştırmayı amaçlayan bir devlet dairesidir. Konsey, Birleşik Arap Emirlikleri hükümetinin temsilcilerinden ve büyük işletmelerden oluşmaktadır.

İşletmelerde arabuluculuk. Kırgızistan'ın iş ve bankacılık sektörü temsilcileri, iş çevrelerinin anlaşmazlıkların daha çabuk çözülmesini ve mahkemelrin rahatlamasını sağlayacak arabuluculuk temellerinde eğitim aldı. Uluslararası Kalkınma Hukuku Örgütü, 14-17 Mayıs tarihleri arasında Bişkek'te EBRD ve IDLO projesi çerçevesinde uluslararası eğitmenlerin katılımıyla Kırgızistan'da ticari arabuluculuk üzerine bir dizi eğitim semineri düzenledi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kırgızistan Kuyumcular ve Girişimciler Birliği başkanı Stalbek Ahmatov, “Mahkemelerin rahatlatılması ve işin, işbirliğini ve süreci geciktirmeden farklılıkları çözme fırsatı vermesi önemlidir. Bu yüzden arabuluculuğun gelişimi çok önemlidir, çünkü zaman paradır.” dedi.

İpotekte komşuların tecrübesi. Kırgızistan’ın Devlet İpotek Şirketi ile Kazakistan'ın holding şirketi Bayterek'in bağlı kuruluşu Zhilstroysberbank arasında ipotek kredileri işbirliği mutabakatı imzalandı. Kırgızistan ile Kazakistan arasında imzalanan anlaşmanın sadece ipotek piyasasının deneyim ve gelişimini değiştirmesi değil, aynı zamanda Kırgızistan'da konut inşaatı tasarruf sisteminin oluşmasına ve geliştirilmesine de katkıda bulunması bekleniyor.

Web kameralar yardım edecek. Kırgızistan Devlet Vergi Servisi, bölgesel vergi makamlarının "Tek Penceresi" nde sertifika ve belgelerin verilmesi sırasında web kameralarını kullanmaya başladı.

Yeni mali kurum, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesi ülkelerden mal ithal etmek amacıyla bir vergi mükellefinin vergi kaydına ilişkin belgelerin verilmesi ve vergi mükelleflerinden vergi borcu bulunmaması hakkındaki bilgilerin güçlendirilmesi için yeni teknik inovasyonu kullanmaktadır.