Kırgızistan’ın haftalık ekonomik haberleri – 14-19 Mayıs 2018

Hükümet önceliği. Kırgızistan Hükümeti, bölgelerin kalkınma işletmelerinin ve kooperatiflerin kurulması yoluyla gelişmesine öncelik vermelidir.

Piyasalar, girişimler ve hizmetler derneği başkanı Sergey Ponomarev, Kırgızistan hükümetinin bölgelerin kalkınma işletmelerinin ve kooperatiflerin kurulması yoluyla gelişmesineöncelik vermesi gerektiğini bildirdi.

Bölgelerin gelişiminin öncelikli yönlerden biri olduğunu ve 2018'in Bölgesel Kalkınma Yılı ilan edilmesi hedefleriyle örtüştüğünü dile getiren Ponomarev, “Paranın sadece Bişkek ile Oş’ta olduğu sır değil. Vatandaşlarımızın çoğu Bişkek'e ya da yurtdışına gitmek zorunda kalıyor. Bu nedenle, işleme endüstrisinin kurulması önceliktir. Paralel bir köy ve bir kültür için kredi vermeye başlamak gerekiyor. Bu kooperatiflerin yaratılmasını motive eder. Bu tür pilot projeler tüm bölgelerde olmalıdır.” şeklinde konuştu.

Ponomarev, bölgelerdeki işleyişin ve işbirliğinin hükümetin önceliği haline gelmesi gerektiğini vurguladı.

Bölgesel danışma merkezleri. Bölgesel Kalkınma Programı çerçevesinde, Rus-Kırgız Kalkınma Vakfı (RKKV) Batken, Celal-Abad, Isık-Göl, Narın ve Talas bölgelerinde bölgesel danışma merkezleri açmayı planlıyor. Girişimciler, Vakfının hizmet ve ürünleri hakkında akredite bölgesel danışma merkezlerinde bilgi edinebileceklerdir. Danışma merkezleri, girişimcilere iş planlarını hazırlamada, proje için bir fizibilite çalışması geliştirmede, Vakfıdan fon temininde piyasa ve diğer ilgili hizmetleri araştırırken yardımcı olacak.

Bu tür etkinlikler, Rus-KırgızKalkınma Vakfı'nın imtiyazlı finansmanı konusunda girişimcileri bilinçlendirmeye ve sonuç olarak bölgelerdeki kaliteli projelerin akışını artırmaya yardımcı olacaktır.

Kamu ihaleleri. Kırgızistanlılar, kamu ihaleleri hakkında bilgi sahibi olması ve böylece vergi mükellefinin paranın nerede harcandığını görebilmesi gerekir. 2. Uluslararası Konferansında "2018 Kamu Alımlarının Etkili Yönetimi", Crown Agents'ın Orta Asya bölge müdürü Larisa Kokareva, şirketlerinin bir danışmanlık kuruluşu olduğunu ve esas olarak kamu alımları reformu alanında çalıştıklarını söyledi. Bişkek'te yerleşiktir ve tüm Orta Asya ülkelerinde faaliyet göstermektedir.

Kokareva, “Kırgızistan, eski birliğin bütün ülkelerinin yaptığı aynı sorunlarla karşı karşıyadır. Sistemi iyileştirmek için, kamu alımları devlet bütçesini harcamada önemli bir bileşen olduğu için hızlı reformlar yapılması gerekmektedir. Mevzuatın sürekli olarak değiştirilmesi, sürekli eğitilmesi ve uzmanların yeniden eğitilmesi gerekiyor.” dedi.

Otomobil endüstrisinin geri yüklenmesi. Garanti Fonu, Kırgızistan’da Bölgesel Kalkınma Yılı'nda birkaç büyük projeyi hayata geçirmeyi amaçlıyor. Özellikle Fon, “Kırgız Cumhuriyeti'nde Otomotiv Sektörünün Oluşturulması” Taslak Programını başlattı. Söz konusu projeyi hayata geçirmek için ilk pratik adımlar atılmıştır. 17 Mayıs'ta mevcut otobüs modelleri tanıtıldı.

Otomotiv endüstrisine ek olarak, Bölgesel Kalkınma Yılı'nda, başka program daha " Kırgızistan’da Tarım Makinalarının Geri Kazanılması" sunuluyor. İlk başta, çeşitli model ve ek parçaların traktörlerinin üretiminde destek sağlanmaktadır. Traktör modellerinin tanıtımı da 17 Mayıs'ta yapıldı. Alamudun, Koçkor ve At-Başı bölgelerinden gelen kırsal girişimciler için traktörler alındı.

Fonun üçüncü projesi "Kırgızistan’da elektrikli araçların oluşturulması ve geliştirilmesi" dir. Çevresel dostluğun gerekliliklerine, ulaşımın teknolojik adaptasyonuna bir cevap olarak düşünülebilir. Projenin yazarları, elektrik çekişinde daha fazla ulaşımın olduğuna, şehirlerimizdeki ve şehirlerdeki havanın artacağına inanıyor. İlk Kırgız elektrikli araç 25 Mayıs 2018'de sunulacak.

Hizmetlerin değerlendirilmesi. Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) çerçevesinde ve Kırgızistan Ekonomi Bakanlığı'nın mülk değerlendirmesi konusunda hizmet sektörünün serbestleştirilmesi kapsamında, Kırgız Cumhuriyeti'nin değerlendirme faaliyeti konularının kaydının tutulması prosedürü hakkında bir taslak, yani yeterliliklerin karşılıklı tanınması ve hizmet sağlayıcısının personelinin sendika üyesi ülkelerin pazarına girmesine izin veren yasal bir mekanizma Tüzük geliştirilmiştir.

Taslak, Kırgızistan'ın değerlendirme faaliyetine konu olan konuların sicilinin uygulanmasını sağlamakta ve bu da yerli girişimcilerin AEB üyesi ülkelerin piyasalarında mülkiyet değerlendirme hizmetlerini sunmalarını sağlayacaktır.

Halihazırda taslak proje, halkın tartışması için Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti'nin resmi internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Yardım için teşekkür. Kırgızistan Ekonomi Bakanı Oleg Pankratov, Bişkek'teki AGİT Program Ofisi başkanı ile yaptığı toplantıda, Büyükelçi Pierre von Arx’a, Kırgızistan'daki AGİT Merkezi'nin ülkedeki ekonomik reformları gerçekleştirmede verdiği yardımdan dolayı teşekkür etti. Bakan Pankratov özellikle, idari prosedürleri ve işi düzenleyen binden fazla düzenleyici yasal işlemi analiz eden "Düzenlemelerin Sistematik Analizi" projesinin uygulanmasına yardım için teşekkürde bulundu.

Taraflar, Kırgız Cumhuriyeti'ni kapsayıcı bir “yeşil” ekonomiye, ülke bölgelerinin kalkınmasına, Ekonomi Bakanlığı ile AGİT’in Bişkek Program Ofisi arasında gelecek vaat eden çalışma alanlarına dönüşecek faaliyetler çerçevesinde işbirliği konularını ele aldılar.

Kırgız Ulusal Devlet Ajansı Kabar