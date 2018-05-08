Kırgızistan'ın haber ajansı ile Çin yatırım şirketi işbirliği anlaşması imzaladı

BİŞKEK, 8 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’ın haber ajansı ile Çin’in yatırım ajansı arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

Kırgız Ulusal Devlet Ajansı “Kabar” ile Çin yatırım şirketi “Central Asia international Development” işbirliği anlaşması imzaladı.

Ajansın bilgilerinin Çince'ye çevrilmesini sağlayacak olan ve Çin yatırımcıları ile ilk imzalanan anlaşma olduğunu dile getiren Kabar Direktörü Kubanıçbek Taabaldiyev, “Çin şirketi “Central Asia international Development”, Kırgızistan'ın Çin'den gelen başlıca yatırımcılarından biridir ve ülkede çok sayıda büyük projeler hayata geçiriyor. Taraflar arasında her iki tarafa da faydalı olacak işbirliği anlaşması imzalıyoruz.” ifadesini kullandı.

Söz konusu şirketin faaliyetleri hakkında bilgi veren Central Asia international Development Başkanı Yue Hufe, “Şirketimiz iki yıldır Kırgızistan’da faaliyet gösteriyor. Biz dört alanda: mineral kaynakları ve enerji, finansal hizmetler, dijital ekonomik park ve Kırgızistan'ın bölgeleri ve şehirleri ile dostluk ilişkiler kurulması alanlarında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bugün yapılan anlaşma işbirliği konusundaki ilk anlaşmadır. İşbirliğimiz sayesinde Kırgızistan ekonomisinin gelişmesini teşvik etmek için Kırgızistan'a daha fazla Çinli girişimci getirebileceğimizi umuyoruz. İşbirliğimiz sayesinde, Çinli okuyucuların Kırgız kültürü, gelenekleri ve insanları hakkında daha fazla bilgi edinmelerini umuyoruz. Çinliler Kırgızistan hakkında daha çok şey öğreniyor.” şeklinde konuştu.