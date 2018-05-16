Kırgızistan’ın güney başkenti Oş’ta Japonya Günleri etkinliği düzenlenecek

BİŞKEK, 16 Mayıs 2018 /Kabar/. Kaponya’nın Kırgızistan Büyükelçiliği, herkesi ülkenin güney başkentinde yapılacak Japonya Kültür Günleri etkinliğine davet ediyor.

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA)’nın aktardığı bilgiye göre, 17 Mayıs’ta Kırgızistan’ın güney başkenti Oş’ta Japonya Kültür Günleri etkinliği yapılacak.

Etkinlik programı, Japonya hakkında sunum, Oş Devlet Üniversitesi (OşGu) öğrencileri tarafından hazırlanan konser, Sumo, Aikido, Kendo ve Judo gibi dövüş sanatlarında gösteri ve uzmanlık sınıflar içeriyor.

Buna ek, 18 Mayıs’ta Oş Ulusal Dram Tiyatrosu’nda Japon davulları grubu “OOEDODAYKO” nun ilk konseri yapılması bekleniyor.

Tüm etkinliklere giriş ücretsizdir.