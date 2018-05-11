Kırgızistan'ın GSYİH'si yıl başından beri % 1.3 büyüdü

BİŞKEK, 11 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’ın Gayri Safi Yurt İçi Hasılası yıl başından bu yana % 1.3 büyüdü.

Sosyal ve ekonomik gösterge sonuçları hakkında bilgi veren Kırgızistan İstatistik Komitesi İstatistik Bilgi Derleme ve Yayımlama Daire Başkanı Çinara Turdubayeva, bu yılın Ocak-Nisan döneminde gayri safi yurtiçi hasılasının hacmi yaklaşık 133 milyar som olduğunu ve önceki yıla göre % 1.3 oranında arttığını bildirdi.

GSYH'deki büyümenin, mal ve hizmet üreten sektörlerdeki hacim artışından etkilendiğini ve böylece, GSYİH yapısındaki payları % 47 olduğunu kaydeden Turdubayeva, “Sanayi yaklaşık % 23, tarım yaklaşık % 7 ve inşaat yaklaşık % 6 olarak hesaplanmaktadır. Kumtor sahasının gelişmesi için işletmeleri dikkate almadan, belirtilen dönemde GSYH'nin hacmi 118 milyar som oldu ve % 2.5 arttı.” şeklinde konuştu.

Bölümün uzmanına göre sanayi üretimi hacmi, yaklaşık 75 milyar som oldu ve geçen yılki göstergelere kıyasla % 15 azaldı. Ancak, alanı geliştirmek için girişimleri hesaba katmadan, "Kumtor", aksine % 6,1 oranında artmıştır.

Turdubayeva’ya göre, geçen yılın Ocak-Nisan ayına göre sanayi üretim hacmindeki düşüş, metal cevheri üretiminde % 45,7, taşıt üretiminde % 32,5, makine ve ekipmanlarda % 23,9 ve temel metallerde % 5,9 oranında azalmıştır.

Buna ek, tekstil üretiminde büyüme (1,6 kat), kauçuk ve plastik ürünler, diğer metalik olmayan mineral ürünlerde (% 33,8), petrol ürünlerinde (% 24,2) ve giyim sektöründe . (% 15.9) üretim artışı sağlanmıştır.

Ayrıca, gaz, buhar ve iklimlendirilmiş arzın hacmi, elektrik üretimi ve dağıtımındaki artış nedeniyle Ocak-Nisan 2017 seviyelerini % 3,6 oranında aştı.