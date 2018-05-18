Kırgızistan'ın en genç anneleri ülkenin neresindedir?

BİŞKEK, 18 Mayıs 2018 /Kabar/. Ulusal İstatistik Komitesi, Anneler Günü arifesinde kutlamalarla birlikte ülkenin kadınları hakkında ilginç gerçekler yayımladı.

Komite, ülkenin en genç annelerinin Kırgızistan’ın hangi bölgelerinde yaşadığını araştırdı. Ulusal İstatistik Komitesi’ne göre, en genç anneler Batken, Oş, Celal-Abad ve Talas bölgelerinde yaşıyor.

Geçtiğimiz yıl Kırgızistan'da 15 ile 55 yaşları arasında 154 bin kadın anne oldu. İlk çocuğun doğumunda annenin yaş ortalaması 23 olurken ilk çocuğunu doğuran en küçük anneler 22.3-22.5 yaşındaki anneler oldu.

Bu yılın başında, komiteye göre, ülkede kadınların sayısı 3 milyon 155 bine ulaştı, ya da toplam nüfusun % 50.4'ünü oluşturdu. Aynı zamanda 1 milyon 113 bin kadın şehirde hayat geçirirken (toplam sayısının % 17,8'i), kırsal alanlarda 2 milyon 42 bin (% 32,6) kadın yaşıyor.

Anneler Günü Kırgızistan’da Kırgızistan’ın eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in kararnamesiyle 2012 yılından beri Mayıs ayının 3. Pazar günü kutlanıyor.