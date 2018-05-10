Kırgızistan'ın dijital transformasyonuna Türkiye'den katkı

BİŞKEK, 10 Mayıs 2018 /Kabar/. Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat: - "Türk işadamları ve girişimcilerinin Kırgızistan'ın dijital transformasyonuna katkıda bulunmalarını destekliyoruz" - Kırgızistan Ekonomi Bakan Yardımcısı Almaz Sazbakov: - "Kırgızistan'da dijital ekonomiye geçme süreci başladı".

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, "Türk işadamları ve girişimcilerinin Kırgızistan'ın dijital transformasyonuna katkıda bulunmalarını destekliyoruz." dedi.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ), Manisa Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) ve Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) iş birliğiyle başlayan 9. Uluslararası Girişimcilik Kongresi'nde konuşan Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat, Türk işadamları ve girişimcileri Kırgızistan'a yatırım yapmaya davet etti.

Dijitalleşme ve yeni ekonomik modele geçiş konularının Kırgızistan'ın gündeminde olduğuna dikkati çeken Fırat, "Dijital transformasyon ve girişimcilik konusu Kırgızistan'da çağ atlatacak bir unsurdur. Ülkede ekonominin alt yapısı kurulmuştur. Ülkede yetişmiş kalifiyeli iş gücünü bulabileceksiniz. Biz bu bağlamda, Türk girişimcilerin Kırgızistan'a gelmelerini destekliyoruz." diye konuştu.

- "Kırgızistan'da dijital ekonomiye geçme süreci başladı"

Kırgızistan Ekonomi Bakan Yardımcısı Almaz Sazbakov da ülkesinde dijital ekonomiye geçme sürecinin başladığını vurgulayarak, bu şekilde vatandaşların yaşam seviyesini yükseltmeyi ve girişimcilik şartlarını kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Dijital dönüşüm sürecinde Kırgızistan'da hayata geçirilen projelere değinen Sazbakov, "Günümüzde devlet hizmetlerinin 19 türünü elektronik ortama taşıdık. 2017 yılında ülkedeki havaalanı gümrüklerinde 'e-gates' geçme sistemini kurduk. Elektronik vize uygulamasına geçişini gerçekleştirdik. Ana okullarda ve kreşlerde 'elektronik sıra' uygulamasını başlattık. İki hastaneyi elektronik tıbbı kayıt sistemi ile tanıştırdık." dedi.

DEVAM EDİYOR...DEVAMI

- "AKINSOFT fabrikasının sahibini Kırgızistan'a konuşmacı olarak getirdik"

Manas Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve Kongre Koordinatörü Prof. Dr. Hakan Çetintaş da AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongre ile Kırgızistan'ın dijitalleşme konusunda bilgilendirmesine katkıda bulunmayı ve yeni projeler üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Çetintaş, Türkiye'de yapay zekalı robotların üretiminin yapıldığı fabrikanın sahibi Özgür Akın'ı konuşmacı olarak getirdiklerini belirterek, "Biz Türkiye'de tanınmış kişinin, bilgi, beceri ve tecrübesini Kırgızistan ile paylaşmasını arzu ettik. Umut ederiz, bu paylaşımların neticesinde Kırgızistan kendisine yol haritasını belirler diye bekliyoruz." diye konuştu.

- Kongrede 14 oturumda 59 sunum yapılacak

Bişkek'teki Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin ev sahipliğinde iki gün sürecek "Girişimcilikte Dijital Dönüşüm: Fırsatlar ve Politikalar" ana temalı kongrede 14 oturumda 59 sunum yapılacak.

Manas Üniversitesinin önderliğinde 2006 yılında başlatılan Uluslararası Girişimcilik Kongreleri ile Türk cumhuriyetlerinde girişimciliği teşvik etmek, genç potansiyel girişimci adayları özendirmek ve problemlere ortak çözümler üretmek hedefleniyor.

Kaynak: Mynet