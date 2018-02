Kırgızistan’ın Değerli Gölü: Isık-Göl

Kırgızistan‘daki irili ufaklı 1923 gölün en büyüğü ve en önemlisi Isık Kul, dünyanın en büyük ikinci krater gölü. Kırgızların dünyaca ünlü yazarı Cengiz Aytmatov’a esin kaynağı olan Isık Göl, Kırgız dilinde ‘ılık’ anlamına geliyor. Civardaki zirvesi karlı dağların soğukluğuna inat kışın donmayan gölün sıcaklığı temmuz ayında 20 dereceye kadar yükseliyor. Tatil döneminin de başlamasıyla Kırgızların akınına uğrayan bölge tam bir Akdeniz atmosferine bürünüyor.

Kırgızistan’ın en önemli turizm alanlarından Issık Göl Kırgızlar için bir vaha gibi. Bişkek’ten Kazakistan-Kırgızistan sınırı boyunca uzanan Çu Nehrini takip ederek ulaştığımız Karahanlıların tarihi başkenti Balasagun’u ziyaret ettikten sonra Issık Gölüne doğru ilerledik. Gölün kuzeybatı kıyısında liman şehri Balıkçı’ya ulaştığımızdan engin bir şekilde uzayan Issık Gölü karşımızdaydı.

Issık Kul, Kırgızistan

Kırgızistan’ın kuzey kesiminde yer alan göl deniz seviyesinden 1609 metre yükseklikte, genişliği ise tam 6202 km2. Uzunluğu batı-doğu yönünde 182 km, kuzey-güney genişliği ise 60 km olan göl görünüş olarak bir denizden farksız. Hazar Denizi’nden sonra, dünyanın en büyük ikinci tuzlu gölü aynı zamanda.

Ortalama derinliği 300 metre civarında olan gölün en derin yeri 668 metre. Orta Asya’nın incisi olarak adlandırılan, dünyanın en derin 5. gölünün gümüş gibi ışıldayan berrak sularında 40 m derinlikte yüzen balıkların görülebileceği söyleniyor.

Divanü Lügati’t Türk’ün yazarı Kaşgarlı Mahmut’un Türk Gölü dediği Issık Göl göz alabildiğine uzanıyor. Tarihte Karahanlılar gibi Türk Kağanlıkları’nın dinlenme merkezi olan göl, Sovyetler döneminde çevresindeki çok sayıda sanatoryum, pansiyon ve tatil evleriyle popüler bir tatil merkezi haline gelmiş.

Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında işletmelerin zor dönemler geçirmesi yüzünden ilgi azalsa da günümüzde yeni açılan modern tesisleriyle ülkenin en ilgi çeken sayfiye yerlerinin başına oturdu tekrar.

Gölün 320 km kadar uzayan şaşırtıcı güzellikte kumlu sahilleri var. Kuzey kıyıları sığ ve yüzmek için ideal, hemen derinleşmiyor. Kırgızlar, Kazaklar, Sibirya Türkleri ve Ruslar göle en çok ilgi gösteren turistler.

Birçok ırmağın ve eriyen kar sularının beslediği nehir aynı zamanda soğuk ve sıcak su kaynaklarıyla da besleniyor. Issık Gölün çevresindeki topraklar çok verimli. Güneyde turizmden çok tarım yapılıyor. Buğday, pamuk, şeker pancarı, tütün yetiştiriliyor bölgede. Ayrıca balıkçılık da diğer bir geçim kaynağı. Balık bakımından hayli zengin olan göldeki alabalıkların ağırlığının bazen 35 kiloya kadar çıktığı söyleniyor.

Issık Kul görülecek yerler

Karakol ve Çolpon-Ata şehirleri göl çevresindeki en büyük kentler. Bişkek tarafından gelince Balıkçı şehrini geçtikten sonra Çolpon-Ata şehrine ulaşılıyor. Petrogliphs Museum ve Ruh Ordo Çolpan-Ata’da görülmesi gereken yerler arasında.

Bir yanında zirvesinde karlarıyla güzel dağlar, diğer yanda Issyk-Kul olunca çevrenizde insan belki başka şey beklemez ama bu bölge sürprizlerle dolu. Güney kesimde yer alan Almalu ve Bel Tam Yurt Kampları konaklamak için şahane yerler.

Ruh Ordo Açık Hava Müzesi; Çolpon Ata şehrinde, 2002 yılında Isık Göl’ün kıyısında kurulan Ruh Ordo, insanlığın manevi ve dini temelinin bir olduğunu göstermek maksadıyla kurulmuş bir kültür Kompleksi. Cai, Ortodoks ve Katolik kiliseleri, sinagogu ve Budist tapınakları yan yana yer sıralanmış. Bu kurgu ile “Ayrı yollardan gidiyor olabiliriz, ama tüm yollar Yaradan’a çıkar” denilmek istenmiş Açık hava müzesinde ayrıca Mustafa Kemal Atatürk dahil tarihe ismini yazdırmış siyaset ve sanat adamlarının heykelleri sergileniyor. Ruh Ordo ayrıca, konser ve yerel kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapan eşsiz akustiği olan geniş bir konser salonu var. Dört yönü ya da dört mevsimi sembolize eden dört pavyon ve kıyıdan uzayan iskele nefis.

Petroglyphs Açıkhava Müzesi; Issik Göl ile Çon Kemin arasındaki Küngöy Ala Dağın Isık göl tarafındaki eteklerinde çok eski devirlere ait taş üstündeki resimlere çok rastlanır. Antik kaya oymaları olarak bilinen petroglyflerin sergilendiği Çolpon-Ata’daki Petroglyphs Açıkhava Müzesi de 4000 yıllık petroglyphlerin görülebileceği yerlerden. Şehir merkezine yürüyerek 40, arabayla sadece 10 dakika mesafesindeki müzede yarım saat ayırmanız yeterli. Petroglyplerde MÖ 2000’den MS 400’e kadar uzan geyik, kar leoparı ve dağ keçilerinin avlanması tasvir edilmiş.

Dünya Göçebe Oyunları; Çolpon Ata kentindeki 7 bin seyirci kapasiteli hipodromda gerçekleştirilen ve göçebe topluluklarının milli spor geleneklerini geliştirmeyi ve tanıtmayı amaçlayan bir yarışma. Dans gösterilerinin yanı sıra gecede, göçebe toplulukların yaşam biçimleri, yaşam mücadelesini anlatan sunumlar yapılıyor. Ruh Ordo Kültür Merkezi’nde ve 200 geleneksel Kırgız çadırının kurulduğu Kırçın adlı yaylada kök börü (oğlak kapmaca), Kırgız güreşi, alış (güreş), oodarış (at sırtında güreş), at çabış, corgo salış (rahvanlı koşu), kız kuumay (kız kovalamacası), kunan cabış (uzun mesafeli at koşusu), toguz korgool (dokuz taş kumalak oyunu) yarışmaları yapılıyor.

Kapriz Issyk Kul Resort; Burası Kırgızistan gezimde Issık Göl’de konakladığım ilk yer oldu. Şahane bir plajı ve enfes bir iskelesi var. Plaja indiğimde yanımda şortum olmadığından girmedim ama enfes görünüyordu. Haziran başında hava serin olmasına rağmen gölde yüzen turistler vardı. Otelin ana bina kısmındaki sade odalarında kaldım, fiyatlar oldukça ekonomik. Villalar daha iyi görünüyordu ama içlerini göremedim. Gümüş renginde parlayan sularıyla Issık Gölü gün batımında büyüleyici görünüyor.

Karakol; Çolpan-ata’dan doğuya doğru ilerlediğinizde gölün en doğu kısmında Kırgızistan’ın dördüncü büyük kenti olan Karakol şehrine ulaşıyorsunuz. Issık Göl İlinin idari merkezi olan Karakol gelecekte dünyanın en iyi ekoturizm bölgelerinden biri olacağına eminim. Ak-Su kaplıcaları, Yedi-Öküz Kanyonu ve dünyanın en uzun buzullarından olan İnilçek buzulu gibi doğa harikaları var. Başlı başına tatile veya keşfe gidilecek bir yer. Çok sayıda trekking rotası, tekne turları, yurt çadırlarında kalma deneyimi, ata binmek ve diğer birçok aktiviteyi burada çok uygun fiyata yapabiliyorsunuz. Konaklama önerisi Jamila Guest House.

Skazka (Fairy Tale) Canyon; Issik Gölü’nün güney kesiminde yer alan Tosor Köyü yakınlarındaki kanyon görülmeye değer. Zaman içerisinde rüzgarın etkisiyle erozyona uğrayan vadide çok ilginç kaya oluşumları oluşmuş. Kimisine Büyük Çin Duvarı, kimisine hipopotam, ejderha, yılan adı verilmiş benzerliklerinden dolayı. Bolivya’daki rengarenk tepelerden oluşan Rainbow Mountain gibi oluşumları burada minik halde de olsa görebiliyorsunuz.

