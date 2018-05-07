Kırgızistan’ın 30 Nisan-5 Mayıs tarihleri arası ekonomik haberleri

Sosyal yapılar için paralar. Kırgızistan Hükümeti bir dizi sosyal yapıların inşası için 204.4 milyon som (Kırgız parası) tahsis etti. İlgili kararname Kırgız Cumhuriyeti Başbakanı Muhammedkalıy Abılgaziyev tarafından imzalandı.

Odakta sulama. "Kırgız Cumhuriyeti Sulama Sisteminin Yeniden İnşası" projesi için Çin'in 6 adet su tesisinin inşası için hibe olarak tahsis ettiği 32 milyon dolar tahsis edilecek.

Proje Isık-Göl, Batken, Talas ve Çüy bölgelerinde su yönetimi tesislerinin yeniden yapımını ve inşasını öngörüyor. Bu projenin hayata geçirilmesinin başlangıcı, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov tarafından Isık-Kul bölgesine yaptığı çalışma ziyaret sırasında verildi.

Vergi ihlal edenler. Ülkenin vergi makamları 2018'in 3 ayında vergi kanunları ihlali olan 4717 işletmede çeşitli ihlalleri ortaya çıkardı.

İhlaller arasında izin belgesi olmaması (2191), patentin geçerliliğinin gecikmesi (438), yazarkasaların yokluğu (391) veya kusurlu bir yazarkasa kullanılması (51), çekinin girilememesi ve alınmaması (859), tüketim damgalarının yokluğu veya tutarsızlığı (49) ve diğer ihlaller (738) yer alıyor.

Vergi daireleri 11 bin 771 baskın vergi kontrolü ve kontrol alımları gerçekleştirdi. Bunlardan baskın vergi kontrolü 8.267 varlık ve kontrol alımı 3 bin 504 işletme varlığını kapsamıştır.

Yolsuzlukla mücadele. 3-4 Mayıs tarihleri arasında Isık-Göl’e iki günlük çalışma ziyareti gerçekleştiren Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Isık-Göl sakinleri ile yaptığı toplantıda, “Devlet sistemindeki yolsuzlukla mücadele güçlendirilecek.” dedi.

Yolsuzlukla mücadelenin başkanlık faaliyetinin en yüksek önceliği olduğunu ve bundan sonra da öyle kalacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Ceenbekov, “Kamu dairesinde çalışanlar, halk önünde dürüst ve temiz olmalılar. Aksi halde, yolsuzluğun üstesinden gelmek imkansızdır. Yolsuzluğa karşı mücadele, kolluk, yargı, eğitim ve sağlık konularında güçlendirilecek. Hükümetin tüm şubelerinde, özellikle kamu hizmetlerini üreten yapılarda artacak.” ifadesini kullandı.

Daha fazla gümrükleme. 2018’in4 ayı içinde gümrük servisi, 12.9 milyar som gümrük ödemelerinin alınmasını sağlamıştır. 2018 yılının ilk çeyreği için tahmin, 2017 yılının ilk çeyreğine göre 7,7 milyar som olarak belirlendi, büyüme oranı % 122.4 veya 1.4 milyar som’dan fazla oldu. Gümrük servisi, öngörülen göstergelerin % 121,7'sine tekabül eden veya 1,7 milyar som daha fazla toplanan 9.4 milyar som miktarında gümrük ödemelerini sağladı.

2017 yılının ilk çeyreğine göre, gümrük ödemelerinin alınması % 49 oranında veya 3.1 milyar som daha fazla artmıştır.