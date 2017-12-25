Kırgızistan’ın 18-23 Aralık ekonomik haftası

Sözleşmeler çalışmaya başladı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Kırgızistan ile iki uluslararası anlaşmayı onayladı. Şevkat Mirziyoyev, Kırgızistan ve Özbekistan Hükümetleri arasındaki anlaşmanın 4 Eylül 1996'daki uluslararası karayolu trafiği üzerinde değişiklik ve tadilat getirme protokolünü onaylayan kararnameyi imzaladı.

Mirziyoyev, başka bir kararla, Kırgızistan ve Özbekistan hükümetleri arasındaki hava trafik hizmetlerinin sorumluluğunu devretme konusundaki Anlaşmayı onayladı.

Gaz hattının inşası. Türkmenistan'dan Çin'e transit boru hattının Kırgız bölümünün inşası 2019 yılının sonlarında başlayacak. Kırgızistan Devlet Sanayi, Enerji ve Madencilik Komisyonu Başkanı Ulanbek Rıskulov, boru hattının Çin SINO-Boru Hattı Uluslararası Şirket Limited tarafından inşa edileceğini söyledi. Kırgızistan'da, boru hattı Çon-Alay topraklarından İrkeştam'a doğru ilerleyecek.

Kırgızistan'daki doğalgaz hattının toplam uzunluğu yaklaşık 215 km, kapasitesi 3 milyar metreküp olacak. Projenin toplam inşaatının 1.2 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor. İnşaat tamamen Çin tarafının pahasına gerçekleştirilecek. Projenin uygulama süresi 3 yıldır.

AKB hibesi. Asya Kalkınma Bankası (AKB) Yönetim Kurulu, Kırgızistan'daki yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik çabalarını sürdürmek ve özel sektörün ülkenin büyümesine daha etkin bir şekilde katkıda bulunmaya teşvik etmek için 25 milyon dolar tahsis edecek. Hibe, İkinci Yatırım Ortamı İyileştirme Programının altprogramı 3 altında sağlanıyor.

AKB'de Kıdemli Mali Sektör Uzmanı Bayan Priyanka Sood, “Özel sektör, çeşitlendirilmiş ekonomik büyüme ve yüksek katma değerli istihdam yaratılması yoluyla Kırgız ekonomisini güçlendirme konusunda önemli bir role sahiptir. AKB'nin desteği, küçük işletmeler için finansal hizmetlere erişimi artıracak, kamu-özel ortaklıkları (PPP'ler) de dahil olmak üzere altyapının geliştirilmesine özel sektör katılımını artıracak, ticaret ve yatırım çeşitleyecek ve şeffaflığı ve iş yapma kolaylığını artıracak. Bu eylemler birlikte, ülkeyi yatırım ve istihdam yaratmak için daha çekici bir yer haline getirecektir.” İfadesini kullandı.

Mülk envanteri. Kırgızistan Devlet Mülkiyet Yönetimi Vakfı, tüm mülklerin stoklanması sürecini tamamladı. Devlet Mülkiyet Vakfı Başkanı, daha önce sistematik bir rapor bulunmaması nedeniyle hükümetin devletin mülkünün değeri ve hacmi hakkında bilgi sahibi olmadığını söyledi. Şimdi devlet organları ve alt birimleri otomatik bir sisteme veri girişi çalışmalarını tamamladılar.

Envanterin ikinci aşamada planlandığu ve bundan sonra tüm devlet mülklerinin yeniden değerlendirilmesi yapılacağı bildirildi.

Bişkek'in Çin sokakları. Çin, Bişkek'teki 60 caddenin yeniden inşası ve rehabilitasyonunu finanse edecek. Kırgızistan Ekonomi Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Çin’in Kırgızistan’daki yolların yeniden yapılması için yardımda bulunacağı bildirildi.

19 Aralık’ta Ekonomi Bakanı Artem Novikov ile Çin Halk Cumhuriyeti’nin (ÇHC) Kırgızistan Büyükelçilisi Xiao Şinghua arasında görüşme düzenlendiği aktarılan açıklamada, görüşme sırasında ikili işbirliği konuları, tarım ürünlerinin Çin pazarına tanıtılması, Kırgızistan'a kapasitelerin aktarımı ve “Tek Kemer, Tek Yol” çerçevesinde işbirliği yapma konularının ele alındığı ifade edildi.

Ayrıca Kırgızistan Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında "Bişkek Yol Ağı'nın Geliştirilmesi (2. Aşama)" projesinin hayata geçirilmesi ile ilgili anlaşmanın imzalandığı bildirildi.

IMF, Kırgızistan’daki büyüme hakkında. Uluslararası Para Fonu (IMF), 2017'deki Kırgızistan ekonomisinin % 3.2 büyümesini ve 2018'de % 3.3 olacağını varsayıyor. Aynı zamanda, enflasyonun 2017'de % 3,2, 2018'de ise % 5,5'e yükseleceği thmin ediliyor. IMF'nin tahminlerine göre, Kırgızistan'ın kamu borcu, 2017'de GSYİH'nın % 57,1'ini, 2018'de ise % 58,2'sini oluşturacak. Buna ek olarak, 2017 yılında Kırgızistan ihracatı % 10.4, 2018 yılında % 6.2 oranında artması bekleniyor. İthalatın 2017 yılında % 12,1, 2018’de % 11.5 artacağı belirtildi.

IMF ayrıca, bu yılın başından bu yana IMF'nin ülke ekonomisinde % 3,5 oranında bir büyüme öngördüğünü belirtti. Ekim ayında Kırgızistan-Kazakistan sınırındaki sınır sorunları nedeniyle yaşanan olaylar, GSYİH büyümesi tahminini % 0,3 oranında düşürdü.

Bölgeler aktive edildi. 2017 yılının 11 ayı içerisinde Oş’ta 39 özel teşebbüs açıldı. Yerel yönetimlerin verilerine göre 2017'de Oş bölgesinde 301 iş yaratılmıştır. Toplam sermaye yatırımlarının 84 milyondan fazla para, bütçede ise 264 bin som elde edildi. Ayrıca, 28 sanayi kuruluşu, 5 işletmeyle bağlantılı tarım, 4 hizmet işletmesi ve 2 içme suyu bağlantılı yapılar açıldı.

Oş’ta küçük işletmelerin yanı sıra, 91 büyük sanayi kuruluşu, faaliyet göstermektedir. Oş'taki küçük ve büyük ölçekli sanayi kuruluşları, 2017 yılının 11 ayı için 4 milyar 22 milyon som üretti. Büyüme endeksi % 108.9 oranında gerçekleşti.

Kırgız Ulusal Kabar Ajansı