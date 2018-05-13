Kırgızistan Merkez Bankası Başkanı ile İMF temsilcisi işbirliği konularını görüştü

BİŞKEK, 13 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan Merkez Bankası Başkanı ile IMF Genel Müdür Yardımcısı işbirliği konularını görüştü.

Kırgızistan Merkez Bankası basın servisinden yapılanyazılı açıklamaya göre, Merkez Bankası Başkanı Tolkunbek Abdıgulov, Kırgız para biriminin 25. yıldönümüne ithaf edilen uluslararası konferansa katılmak üzere ülkeyi ziyaret eden Uluslararası Para Fonu (IMF) Genel Müdür Yardımcısı Tao Zhang bir araya geldi.

Görüşmede taraflar, Kırgızistan'ın IMF ile daha fazla işbirliğinin yanı sıra ülkenin mevcut ekonomik durumuyla ilgili konuları görüştüler.

Toplantıda Kırgız Cumhuriyeti ile IMF arasında verimli işbirliğinin önemine dikkat çekerek IMF'nin ulusal paranın giriş ve kuruluşunun ilk yıllarındaki büyük rolünün altını çizen , Merkez Bankası Başkanı Abdıgulov, IMF'nin para politikası, finansal reformlar, vb. için küresel bir yetkinlik merkezi olduğunu vurguladı.

Zhang, Kırgızistan Merkez Bankası'nın enflasyonu sağlamada ve ülkenin finansal istikrarını sağlamada elde ettiği başarılara dikkat çekti.

Kırgızistan, Uluslararası Para Fonu (IMF) Bildirgesi Anlaşmasının imzalanmasından sonra 8 Mayıs 1992'den beri IMF'nin üyesidir. Bağımsızlık yılları boyunca, IMF ile işbirliği çeşitli IMF kredilendirme mekanizmaları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Kırgız Cumhuriyeti'nin ekonomik gelişimi için IMF ile işbirliği önemlidir.