Kırgızistan Meclisi Başkanı, Özbekistan Meclisi faaliyetleri ile tanıştı

BİŞKEK, 21 Aralık 2017 /Kabar/. Kırgızistan Meclisi Başkanı Dastan Cumabekov’un başkanlığında delege, Özbekistan Meclisi faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Özbekistan Meclisi Başkanı Nurdincon İsmailov, Dastanbek Cumabekov'a bu organın faaliyetleri, komitelerin görevleri ve ayrıca hükümet ile Özbekistan parlamentosu arasındaki etkileşim mekanizmaları hakkında bilgi verdi.

Ülkeler arasında daha yakın işbirliği güçlendirmek amacıyla Özbekistanlı mevkidaşını Kırgızistan’a davet eden Cumabekov, “Halklarımız arasında dil, tarih ve kültürde benzerlikler var. Sınır sorunlarının çözümü, iki ülke vatandaşları arasında daha yakınlaşmanın kapılarını açtı. Halkların kardeşliği ve dostluğunda bir köprü olması gerekiyor. Sıradan vatandaşlar için uygun koşullar yaratan hükümet temsilcileri olarak, bağlantılarını güçlendirmeye ve ticaret hacmini artırmaya yardımcı olacağız.” ifadesini kullandı.

Nurdincon İsmailov, Özbek tarafının Kırgızistan parlamentosu ile işbirliğine hazır olduğuna dikkat çekti. İsmailov ayrıca, Özbekistan’ın Bişkek’te yapılan TÜRKPA 7. Genel Kurulu toplantısına onurlu konuk olarak katılmaya davet edildiği için teşekkürde bulundu.

Kırgızistan Meclisi Başkanı Dastan Cumabekov’un başkanlığında heyet, resmi ziyaret için Özbekistan’da bulunuyor.