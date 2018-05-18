Kırgızistan Meclis Başkanı Cumabekov’dan Anneler Günü mesajı

BİŞKEK, 18 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan Meclis Başkanı Cumabekov, ülkede Mayıs ayının 3. Pazar günü kutlanan Anneler Günü’nü tebrik etti.

Kırgızistan Meclis (Cogorku Keneş) Başkanı Dastanbek Cumabekov, ülkedeki tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı.

Cumabekov’un yayımladığı Anneler Günü tebrik mesajı şu şekildedir:

“Sevgili anneler, Sevgili nineler.

Kırgızistan Meclisi adına Anneler Günü’nüzü tebrik ediyorum.

Kırgız halkı eski çağlardan beri annelere büyük saygı göstermiş, baybiçelere (hanımlara) saygıyla davranmış ve kızlarını korumuşlar. Her bebeğin ilk kullandığı kelime “Anne” kelimesidir. Anne, tüm hayatı boyunca çocuğunu önemseyen, çocuğu yetişkin olduğunda ve hatta kendi ailesini kurduğunda bile onun hakkında endişe duyan tek kişidir. Çok mutlu haberlerimizi paylaşmak istediğimizde ve üzüldüğümüzde annelerimize koşarız. Anneler çocuklarına bitmez tükenmez bir sevgi, nezaket ve sıcaklık kaynağı olurlar.

“Sevgili anneler, Sevgili nineler.

Bir kez daha Anneler Günü’nüzü kutlar, sağlık, uzum ömür ve mutluluklar dilerim.”

Anneler Günü Kırgızistan’da Kırgızistan’ın eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in kararnamesiyle 2012 yılından beri Mayıs ayının 3. Pazar günü kutlanıyor.