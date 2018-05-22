BİŞKEK, 22 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan, Kredi Bilgi Sağlayıcıları Birliği’ne üye oldu.

Dünya Bankası'nın bir parçası olan Uluslararası Finans Kurumu'nun (IFC) girişimi ile Avrasya'nın 6 kredi bürosu, Avrasya ülkelerinde Kredi Bilgi Sağlayıcıları Birliği'nin (APKİ) kuruluşunu duyurdu.

Birliğin üyeleri, merkez şehri olarak Almatı şehrini seçti. Ukrayna Kredi Ofisi Bürosu yöneticisi Bogdan Pşeniçnıy, APKİ başkanlığına seçildi.

Birliğe şu anda Kazakistan, Gürcistan, Azerbaycan, Tacikistan, Kırgızistan ve Ukrayna üyedir.

Birliğin temel amacı Avrasya bölgesindeki kredi bürolarını deneyim alışverişi yoluyla desteklemek, metodolojik ve profesyonel destek sağlamak, Avrasya ülkeleri dışındaki kredi kuruluşları ve küresel düzeyde diğer kuruluşlar ile bağlantılar kurmaktır.

Avrasya'da Kredi Bilgi Sağlayıcıları Birliği, IFC'nin inisiyatifiyle Nisan 2018'de kuruldu. Birlik, bölgedeki kredi raporlama sektörünün gelişimini teşvik etmeyi, finansal katılımı ve finansal okuryazarlığı artırmaya katkıda bulunmayı, tüketicilere ve küçük işletmelere fon sağlamada yardımcı olmayı amaçlıyor.