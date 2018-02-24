Kırgızistan: Kaysın Kuliyev'in 100.Yıldönümü Nedeni İle Edebiyat ve Müzik Gecesi Düzenlenecek

Bişkek, 23 Şubat /Kabar/. KC Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığı Basın Merkezinden GBNews’e aktarılan habere göre, 26 Şubat, 2018 Tarihinde Kırgızistan Milli Kütüphanesi'nde Kabardey Balkar Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu) şairi Kaysın Kuliev'in 100. yıldönümü için bir edebi ve müzikal akşam gerçekleşecek.

Etkinlik, Kırgızistan Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle TÜRKSOY Uluslararası Kuruluşu, Kırgızistan Halklar Asamblesi ve Kırgızistan Milli Kütüphanesi girişimi ile düzenleniyor.

Programa, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti ve Kırgız Cumhuriyeti Cogorku Keneş milletvekilleri, elçilik temsilcileri, uluslararası örgütler ve diğerleri katılacak.

Golden Bridge News