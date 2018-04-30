Kırgızistan ile Türkiye arasında ikili ilişkileri görüşüldü

BİŞKEK, 27 Nisan 2018 /Kabar/. Kırgızistan Büyükelçisi Cunusov ile Türkiye Başbakan Yardımcısı Cavuşoğlu bir araya geldi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi İbragim Cunusov ile Türkiye Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin sıcak ortamda gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada tarafların Kırgız-Türk ilişkilerini siyasi, ticari ve ekonomik, kültürel ve insani alanlarda ele aldıkları ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenenbekov'un 9-11 Nisan tarihleri arasında Türkiye'ye resmi ziyareti sırasında varılan anlaşmaların hayata geçirilmesi için ortak adımlar atma konuları görüştüğü aktarıldı.

Ayrıca, Kırgızistan ve Türkiye Hükümetler Arası Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun 9. Toplantısı'nın yanı sıra, Bişkek-Ankara-Bişkek güzergahında doğrudan uçuşların açılması ve Oş-İstanbul-Oş'tan düzenli seferlerin yeniden başlatılması için olası tarihler ele alındı.

Sağlık alanında işbirliği konusuna değinen taraflar, Kırgızistan ve Türkiye Cumhurbaşkanları düzeyinde konunun görüşülmesini göz önüne alarak, sağlık ve tıp bilimleri alanında iki ülke hükümetleri arasında 3 Haziran 2014 tarihinde Ankara'da imzalanan Anlaşmaya göre 100'den 150 kişiye kadar Türkiye'de Kırgız vatandaşlarının ücretsiz tedavi kotasının artırılması konularını görüştü.

Görüşmenin sonunda, Cunusov ve Çavuşoğlu ikili işbirliğini daha da yoğunlaştırmak için yakın temasları sürdürmeye hazır olduklarını ifade ettiler.