Kırgızistan ile Özbekistan heyetleri Fergana'da bir araya geldi

BİŞKEK, 29 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan ile Özbekistan arasında işbirliği konusunda parlamentolar arası komisyonunun ilk toplantısı Fergana şehrinde düzenlendi.

Kırgızistan Meclisi (Cogorku Keneş) Başkan Yardımcısı Asel Koduranova’nın başkanlık ettiği Meclis heyeti çalışma ziyareti için Özbekistan’ın Fergana Vilayeti’nde bulundu.

Kırgızistan heyetine başkanlık eden Koduranova, Özbekistan heyeti başkanı Sodik Safoyev ile bir araya geldi. Taraflar, Kırgızistan ile Özbekistan arasındaki parlamentolar arası işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulundu.

İki ülke arasında düzenlenen parlamentolar arası komisyonunun ilk toplantısında yaptığı konuşmada ülkenin (Kırgızistan’ın) siyasi ve ekonomik durumu konularına değinen Meclis Başkan Yardımcıski Asel Koduranova, Cogorku Keneş’in faaliyetleri hakkında da kısaca anlattı.

Geçen yılın iki ülke için de başarılı bir yıl olduğunu kaydeden Ali Meclis (Oliy Majlis) Başkan Birinci Yardımcısı Sodik Safoyev, Kırgızistan ile Özbekistan liderlerinin ziyaretleri üst düzeyde yapıldığına, Kırgız-Özbek ilişkilerinin gelişiminde 2017 yılının önemli olduğuna ve ticaret hacminin iki kat arttığına vurgu yaptı.

Buna ek, toplantıda taraflar, parlamentolar arası ilişkileri güçlendirmek, ticaret ve ekonomik ilişkiler, turizm ve sınır sektöründeki meseleleri çözmek ve Özbekistan ile Kırgızistan arasında demiryolu hizmetini yeniden başlatmak dahil olmak üzere tarım sektörünü güçlendirmekle ilgili konuları görüştüler.