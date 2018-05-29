Kırgızistan ile Azerbaycan arasında bugün dostluk maçı yapılacak

BİŞKEK, 29 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan ile Azerbaycan arasında bugün, 29 Mayıs’ta dostluk maşı yapılacak.
Azerbaycan'ın Bakü şehrinde bulunan Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda bugün, 29 Mayıs’ta Kırgızistan ile Azerbaycan futbol milli takımları karşılaşacak.
Yerel saatle 19.00'da başlayacak karşılaşmada FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.
Kırgızistan’ın devlet televizyonu KTRK Sport, iki ülkenin dostluk maçını yayınlayacak. Maç, Bişkek saatiyle 22:00’de gösterilecek.
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