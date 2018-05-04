Kırgızistan Dışişleri Bakanı Duşanbe'de terörle mücadele meselelerini görüştü

BİŞKEK, 4 Mayıs 2018 /Kabar/. Dışişleri Bakanı Abdıldayev, Duşanbe’de yapılan “Terörle Mücadele ve Şiddet İçeren Aşırılığın Önlenmesi” konulu yüksek düzeyli toplantıya katıldı.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Erlan Abdıldayev’in Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de “Terörle Mücadele ve Şiddet İçeren Aşırılığın Önlenmesi” konulu üst düzeyli toplantıda yer aldığı bildirildi.

Konferansın temel amacı, terörizm ve radikalizmle mücadelede ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde işbirliğin güçlendirilmesi, terörle mücadelede ve şiddet içeren aşırılığın önlenmesinde deneyim alışverişi, terörle mücadelede yerel ve bölgesel mekanizmaların yeniden değerlendirilmesi ve siber terörle mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi.

Konferans bitiminde katılımcılar tarafından Duşanbe Deklarasyonu kabul edildi.

Tacikistan Dışişleri Bakanlığı’nın organize ettiği konferansın eşdüzenleyicileri Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Avrupa Birliği (AB).

Konferansa, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), Avrupa Birliği (AB)'nin üyesi devletlerin yanı sıra Asya, Afrika ve Kuzey Amerika ülkelerinin dışişleri bakanlıkların liderleri ve temsilcileri katıldı.Dışişleri Bakanı Abdıldayev, Duşanbe’de yapılan “Terörle Mücadele ve Şiddet İçeren Aşırılığın Önlenmesi” konulu yüksek düzeyli toplantıya katıldı.