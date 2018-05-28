Kırgızistan Cogorku Keneş Siyasi Parti Temsilcileri Çın’de Foruma Katıldı

BİŞKEK, 27 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgız Cumhuriyeti Cogorku Keneş'in Basın Merkezinden GBNews’e aktarılan habere göre, Kırgızistan Meclisi (Cogorku Keneş) heyeti Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) siyasi partilerin Shenchzhen kentinde yapılan Forumu'na katıldı.

Foruma aynı zamanda Kırgızistan, Rusya Federasyonu, Çin, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Hindistan, Pakistan gözlemci ve diyalog ortağı ülkeler kısmında Afganistan, Belarus, İran, Moğolistan, Azerbaycan, Türkiye, Nepal vb. parlamento ve parti heyetleri de katıldı.

Forumun organizatörü Çin Komünist Partisidir (ÇKP).

Golden Bridge News