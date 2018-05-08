BİŞKEK, 8 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan ile Çin sınırında 5 büyüklüğünde deprem kaydedildiği bildirildi.

Kırgızistan-Çin sınırında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirilen Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Kırgızistan Ulusal Bilimler Akademisi Sismoloji Enstitüsü bilgisine göre, Kırgızistan ile Çin sınırında 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Narın bölgesi, Torugart yerleşim biriminde deprem şiddeti 2.5 büyüklüğünde hissedildi. Deprem sonucu can ve mal kaybı yaşanmadı.” ifadesi kullanıldı.