Kırgızistan Büyükelçisi Kupası için VIII futbol turnuvası Berlin'de yapıldı

BİŞKEK, 14 Mayıs 2018 /Kabar/. Berlin'de Kırgızistan’ın Almanya Büyükelçisi Kupası için VIII futbol turnuvası yapıldı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de Kırgızistan Büyükelçisi Kupası için sekizinci futbol turnuvası düzenlendi.

Geleneksel haline gelen turnuva, her yıl elçilik tarafından organize ediliyor. Yarışmaya Almanya'da yaşayan yurttaşlardan oluşan 9 futbol takımı katıldı.

Zamanında efsanevi Frunze kulübü “Alga”da oynayan, SSCB spor uzmanı Vasiliy Çmır, Berlin’de yapılan turnuvaya davet edildi.

Kırgızistan’ın Almanya Büyükelçisi Kupası’nı KG NRW adlı futbol takımı kazandı. Oyunlar sonunda “En İyi Oyuncu” ve “En İyi Kaleci” kategorisinde oyuncular diplomalarla ödüllendirildi.