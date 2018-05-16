Kırgızistan Büyükelçisi AFESD Bölge Direktörü ile bir araya geldi

BİŞKEK, 16 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan Büyükelçisi Adamkulova, Kuveyt merkezli Arap Ülkeleri Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu Bölge Müdürü ile Kuveyt’te bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırgızistan’ın Kuveyt Büyükelçisi Samargül Adamkulova, Kuveyt merkezli Arap Ülkeleri Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu’nun Asya ile İşbirliğinden Sorumlu Bölge Direktörü Yusuf el,Badr ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sırasında tarafların Kırgızistan’da AFESD tarafından hayata geçirilen projeleri ele aldığı aktarıldı.

Söz konusu toplantı bitiminde Büyükelçi Adamkulova ve el-Badr, yakın gelecekte sosyal ve tarım alanında Kırgız Cumhuriyeti'nde umut vaat eden projelerin hayata geçirilmesi ve olası projelerin hayata geçirilmesi amacıyla karşılıklı olarak yararlı işbirliği geleneğinin sürdürülmesi konusunda anlaştı.

AFESD (Arab Fund for Economic and Social Development), Kuveyt merkezli Arap Ülkeleri Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonudur. Arap Ligi'ne üye ülkelerin hepsi bu fona da üyedir.