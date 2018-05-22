Kırgızistan Büyükelçiliği UNESCO'nun düzenlediği uluslararası kültürel sergiye katıldı

BİŞKEK, 22 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’ın İran Büyükelçiliği UNESCO’nun İran Ofisi düzenlediği uluslararası kültürel sergiye katıldı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırgızistan’ın İran Büyükelçiliği Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)’nun İran Ofisi tarafından düzenlenen “Diyalog ve Kalkınma için Kültürel Çeşitlilik” konulu uluslararası kültürel etkinlikte yer aldı.

Söz konusu etkinliğe, yabancı diplomatik misyonlar, diplomatlar, uluslararası örgütlerin temsilcileri ve İran'da akredite olan medya temsilcilerinin yanı sıra İran vatandaşları da katıldı.

Sergide konuşma yapan Kırgızistan’ın İran Chargé d'Affaires Baysımakov, 2018 yılının Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Cengiz Aytmatov Yılı olarak ilan edildiğini anımsatarak dünyaca ünlü yazarın anısına dünyada büyük etkinlikler düzenlenmeye devan edeceğini duyurdu. Baysımakov ayrıca, sergi ziyaretçileri Kırgızistan’da Eylül ayında yapılacak Üçüncü Dünya Göçebe Oyunları’nın açılış törenine davet etti.

Söz konusu sergide Kırgız halkının yaşamı ve kültürünün sergilendiği Kırgızistan köşesi organize edildi. Etkinlikte Kırgız halkının ulusal hediyelik eşyaları, resim kitapları, Cengiz Aytmatov'un eserleri ve fotoğrafları sergilendi ve ayrıca III Dünya Göçebe Oynları ile ilgili video gösterildi.

Etkinliğin bitiminde Kırgızların ulusal enstrümanı komuzun eşliğinde şarkı söylendi. İlgiyle izlenen gösteri beğeni topladı. Ayrıca misafirler için Kırgız tatlıları ikram edildi.