Kırgızistan Büyükelçiliği temsilcileri Taşkent’te Ağlayan Ana Anıtı’na çelenk bıraktı

TAŞKENT, 10 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan Büyükelçiliği temsilcileri, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te bulunan Ağlayan Anne Anıtı’na çelenk bıraktı.

Kırgızistan’ın Taşkent Büyükelçiliği temsilcileri dün, 9 Mayıs’ta Özbekistan’ın bağumsızlığını simgeleyen başkent Taşkent’te Mustakillik (Bağımsızlık) Meydanı’ndaki Ağlayan Anne Anıtına çelenk koydu.

Kırgız ve diğer yabancı diplomatlar, Büyük Yurtsever Savaşı’nda ölen Özbekleri andı.

1941-1945 tarihleri arasında gerçekleşen İkinci Dünya Savaşı’na 1.5 milyon Özbek katılmış, 500 binden fazla kişi Nazi güçlerine karşı savaşarak hayatını kaybetmiş.

9 Mayıs Zafer Günü, Sovyetler Birliği'nin çöküşüne yakın tarihte 1988'den itibaren Özbekistan'da sona erdirildi ama 1999'da Anma/Hatırlama Günü adıyla tekrar özel bir gün haline getirildi.