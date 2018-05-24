Kırgızistan, Astana’da KGAÖ Savunma Bakanları Konseyi toplantısına katıldı

BİŞKEK, 23 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan Savunma Bakanı Raimberdi Düyşenbiyev, Astana’da düzenlenen KGAÖ Savunma Bakanları Konseyi toplantısına katıldı.

Savunma Bakanlığı basın hizmetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırgızistan Savunma Bakanı Raimberdi Düyşenbiyev, 23 Mayıs’ta Kazakistan’ın başkenti Astana’da Kazakistan Savunma Bakanı Orgeneral Saken Jasuzakov başkanlığında düzenlenen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi ülke Savunma Bakanlar Konseyi olağan oturumuna katıldı.

Savunma Bakanı Düyşenbiyev, oturumun genişletilmiş ve kapalı görüşmelerinde çalışma arkadaşlarıyla KGAÖ çerçevesinde askeri işbirliğinin pekişmesi ve örgütün askeri unsurunun gelişimine yönelik konuları ele aldı. Ayrıca toplantı katılımcıları uluslararası ve bölgesel güvenliğin güncel konularında fikir alışverişinde bulundu, bölgedeki askeri ve siyasi surumu görüştü, koordineli bilgi politikasının geliştirilmesi, ortak askeri eğitim sistemi, dış politika, bütçe, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün güvenliği ve savunması gibi bir dizi belgelere imza attı.

Ziyaret kapsamında, 5. Uluslararası Silah ve Ekipman Fuarı "KADEX-2018" de ziyaret edildi.

2019 yılında Kırgızistan’ın KGAÖ’ye başkanlık edeceği kararlaştırıldı.