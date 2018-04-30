Kırgızistan Başsavcısı belli oldu

BİŞKEK, 26 Nisan 2018 /Kabar/. Ötkurbek Camşitov Kırgızistan Başsavcısı atandı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, eski Başsavcı İndira Coldubayeva’nın görevinden alınması ardından 42 yaşındaki Ötkurbek Camşitov başsavcı atandı. Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Camşitov Ötkürbek Asilbekoviç’in başsavcı atanmasıyla ilgili kanunu imzaladı.

Ötkurbek Camşitov Kimdir?

Ötkurbek Camşitov, 1975 yılında Oş bölgesine ait Kara-Suu ilçesi, Tölöykön köyünde doğdu. 1996 yılında Kırgız Devlet Ulusal Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Emek hareketine 1997 yılında Talas şehrinin savcısının asistanı olarak başladı. 1999 yılında Talas Savcılığının müfettişi. 2002 yılında, Talas bölgesi Bakay-Ata ilçe savcılığının müfettişi görevini yaptı. 2005 yılında, Oş bölgesindeki Alai bölge savcılığının soruşturmacısı, 2007 - 2008 yılları arasında Oş Bölge Savcılığı'nın müfettişi. 2008 - 2011 yıllarında Batken bölgesinin Kadamcay ilçesinde savcı yardımcısı, 2011 - 2015 yıllarında Batken bölgesinin Leylek bölgesinin savcısı olarak görev yaptı. 2015'ten günümüze kadar Celal-Abad bölgesinin savcısı görevini yapıyordu.