Kırgızistan Başbakan Yardımcısı, Uluslararası Kızıl Haç ve Kızılayı Federasyon Başkanı ile bir araya geldi

BİŞKEK, 30 Nisan 2018 /Kabar/. Kırgızistan Başbakanlık Basın Merkezi'nden GBNews’e aktarılan habere göre, Kırgız Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Cenish Razakov, bugün Kızılhaç ve Kızılayı Federasyon Başkanı Francesco Rocca ile bir araya geldi.

Federasyonun Kırgız Cumhuriyeti'nde faaliyetlerine çok değer ve ikili işbirliğini güçlendirmek için büyük önem verdiğini kaydeden Başbakan Yardımcısı, "Acil durumlarda ve sağlık sektöründe eğitim, müdahale ve afet riskinin azaltılması ile ilgili konularda yardım için Federasyona teşekkür etmek istiyorum. Yaptığı işin derin bir anlamı ve büyük bir toplumsal önemi var." ifadesini kullandı.

Başbakan Yardımcısına göre, Kırgızistan Cumhuriyeti toprak kaymaları, kar çığları, çamurlar ve depremler gibi coğrafi konumu nedeniyle doğal afetlere eğilimlidir. Yani, ülkede 2017 için, çoğu insan ölümüne yol açan 169 toprak kayması oldu.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılayı Federasyonu Başkanı Francesco Rocca, Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Kızılay Derneği'nin olumlu çalışmalarına dikkat çekerek, daha verimli bir işbirliğini geliştirmek ve güçlendirmek için hazır olduklarını ifade etti.

Görüşme bitiminde, Başbakan Yardımcısı Ceniş Razakov, Üçüncü Dünya Göçebe Oyunları için gönüllüler hazırlarken Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Kızılay Derneği'ne destek için Federasyona teşekkür etti ve Oyunların açılış törenine Francesco Rocca'yı davet etti.

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