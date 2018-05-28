Kırgız ve Özbek tur operatörleri 2 milyon dolarlık sözleşmeler imzaladı

BİŞKEK, 28 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan ile Özbekistan’ın tur operatörleri 2 milyon dolarlık sözleşmeler imzaladı.

Kırgızistan’ın Özbekistan Büyükelçiliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Taşkent'te yapılan Kırgızistan tur operatörlerinin First outbound turizm sergisi "KTE Taşkent 2018" kapsamında 2 milyon dolar değerinde 300'den fazla sözleşme imzalandı.

Kırgızistan ve Özbekistan'ın 300'den fazla turist örgütü, Kırgızistan'ın tıp turizmi, medikal turizmi, yanı sıra Özbekistan devlet kurumlarının temsilcileri ve yabancı ülkelerin diplomatik misyonları, Kırgızistan ve Özbekistan kitlesel medyası etkinliğe katıldı.

Geçen sene 320 bin Özbekistan vatandaşının Kırgızistan’a geldiği belirtilen açıklamada, turizm sektörünün bu yıl 600 kişiyi ağırlama hedefi aldığı aktarıldı.

Özbekistan’ın başkentinde düzenlenen turizm etkinliğinde Kırgızistan Büyükelçiliği temsilcileri tarafından Kırızistan’ın turizm potansiyeli ve yakında ülkenin turizm merkezi Çolpon-Ata’da yapılacak Üçüncü Dünya Göçebe Oyunları’nın sunumu yapıldı.

Ayrıca, Özbekistan vatandaşları için Kırgızistan'ın turizm potansiyeli ve Kırgızistan'daki pansiyon ve rezidans odaları için daha uygun fiyatları hakkında daha fazla bilgi edinebildiği "Açık Kapı Günü" düzenlendi.

“KTE Taşkent 2018” turizm sergisi 22-23 Mayıs tarihleri arasında Kırgızistan’ın Özbekistan Büyükelçiliği, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığı nezdinde Turizm Bölümü, Resorts ve Medikal Turizm Derneği yanı sıra "Asya Expedition” turizm şirketi tarafından düzenlendi.

Etkinlik bitiminde, her yıl Mayıs ayında Taşkent şehrinde bu dış turizm fuarını düzenlemek için anlaşmaya varıldı.