Kırgız Töraga Cumabekov’dan Ramazan tebriği

BİŞKEK, 17 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan halkı bugün, 17 Mayıs Perşembe günü bereket, bolluk ve rahmet ayı olarak bilinen ramazan ayına girdi, ilk orucunu tuttu.

Kırgızistan Meclisi (Cogorku Keneş) Başkanı Dastanbek Cumabekov, Kırgız halkının Ramazan ayını tebrik ederek, bir kutlama mesajı yayımladı.

Töraga Cumabekov’un kutlama mesajında, “Kırgızistan Meclisi adına sevgili vatandaşlarımın mübarek Ramazan-ı Şerif’ini tebrik ediyorum.

Ramazan ayı Müslümanlar için özel önem taşıyor. Kutsal ayın tüm günlerinde sıkı bir hızlı gözlemlemek için oruç tutulur, sadece gün batımından sonra yiyebilmek mümkün kılınmıştır. Oruç sayesinde maneviyatınızı güçlendirebilirsiniz. Ramazan ayı boyunca iyi işler yapmak, fakirlere yardım etmek ve merhamet göstermek gelenekseldir.

Ramazan ayında Yüce Allah'tan niyaz eder; sağlık ve afiyetler dilerim.” ifadelerine yer verildi.

Foto: internet