Kırgızların Manas Destanı çizgi romanı şeklinde sunuldu

BİŞKEK, 15 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızların milli destanı “Manas” çizgi romanı şeklinde sunuldu.

Bugün, 15 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı Konutu Ala-Arça’da Kırgız halkının milli destanı olan Manas, çizgi romanı şeklinde sunuldu.

Kitabın yukarıda belirtilen şekilde yayımlanması inisiyatifi Uluslararası Vakfı “Roza Orunbayeva İnisiyatifi” tarafından önerildi. Bu kitabın derleyicisi Halk Yazarı, Kırgızistan Kahramanı, oyun yazarı ve Toktogul Satılganov ödülünün sahibi Beksultan Cakiyev'dir.

Kitabın açıklamasında destanın kolayca okunması ve okuyucu tarafından ilgi gösterilmesi için yazar Cakiyev, büyük Manasçılar'ın çeşitlerine dayanarak destanın yoğunlaştırılmış metnini yazdı, kitabın resmini ressam Zamir İlilov çizdi.

Kitapta, “Kırgızların "Manas" adlı destanı, dünyanın en büyük destanlarından, sanatsal ve felsefi değerleri açısından en büyük sözlü yaratıcılık olarak kabul edilmektedir. Gerçekliği ve kurguyu, efsaneyi ve gerçek hayatı birleştirir; işgalcilere karşı zafer ve bağımsızlığı kazanmayı hedefleyen acımasız savaşları ve barışçıl insan ilişkilerini gösterir.” diye yazıldı.

Kitabın 1000 kopyası çıkartıldı ve maaliyeti 1000 som’dur (1 dolar= 68.41 som).

Manas Destanı, Kırgızların millî destanıdır. Mani dinini yaşayan Karahitaylar ile Müslüman Karahanlılar arasındaki mücadelede Kırgızların durumunu ve Manas adlı kişinin başından geçenleri anlatan destandır.

Ünlü Türkolog Wilhelm Radloff (1837-1918), Manas Destanı'yla ilgili ilk derlemeyi, Kırgızistan'ın Tokmok kenti güneyindeki Sarı Bağış boyuna mensup bir Manasçıdan (destanı günümüze kadar nesilden nesile aktaragelen sözlü anlatıcılar) 1869'da yapmıştır. Halk arasında bu sözlü halk edebiyatı anlatıcılarına ırçı veya comokçu da denmiştir.

Manas Destanı'na hala eklemeler yapılmaktadır ve destanın 130'dan fazla değişik biçimi vardır.