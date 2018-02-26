Kırgız şırdakları Rus tasarımcılar arasında ün kazanıyor

BİŞKEK, 26 Şubat /Kabar/. Rus tasarımcıları Kırgız ünlü kilimi olan şırdakları çok sevdi ve iç mekanlarda aktif olarak kullanmaya başladılar. Şırdaklar, özellikle ofisleri ve mekanları süslemede kullanılıyor.

Yerli Üreticiler Derneği Bakıt Degenbayev’e göre, keçe yumuşaklığı, renklerin uyumluluğu, özgünlük, her desenin gizli sembolizmi odaların özel durumunu vurgulayarak odalara özel bir cazibe kazandırır.

Degenbayev, “Zanaatkarlarımızın gayretleri ve sınırsız yetenekleri sayesinde, Kırgızistan şırdakları ruhumuz, kültürümüz ve felsefemizle yeni alanlar doldurarak cesurca gezegenimizde geziyor. Şırdak şimdi bir sembol haline gelmiş ve buradan menşe ülke bulması kolaydır.” ifadesini kullandı.

Web sitesi designstory.ru'ya göre, halı, dekoratif bir yastık veya puf gibi tüm ürünler eski teknolojiyi kullanarak Kırgız zanaatkârı tarafından elle üretiliyor.

Koyun yününden belirli bir süre kesilip rulo haline getirildi ve daha sonra özenle temizlendi, özel sopalarla dövülerek lekelenildi. İlginç olan, bir desen anımsatan bir keçe bezi yapma tekniğidir.

Zanaatkâr, düşünülmüş bir desen uygulayarak bir rengin bir başka rengin üzerine sarılmasını empoze eder, sonra her iki tabakayı aynı anda desende keser. Sonra beyaz keçe içine koyu bir keçe eklenir ve tam tersi olur.

Bu teknoloji sonucunda, aynaya benzer iki süslü yüzey elde edilir. Hazır tuvaller, engellenmiş, sessiz dekor ve şaşırtıcı dayanıklılık ile karakterizedir ve 50 yıl ve daha fazla kullanılabilir.